El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejala del partido

Agencia EFE 13 JUL 2026 - 11:01h.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP) ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre

La magistrada ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación, entre ellos el exedil Raúl Gallego Parrondo y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento, David Zamorano

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La titular del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado a Manuel Bautista, alcalde de la localidad, por acoso sexual y laboral a una exconcejala del Partido Popular de Móstoles.

El popular ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por la exconcejala y antigua teniente alcalde.

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La magistrada ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular los días 23 de octubre y 6 de noviembre, según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Entre ellos se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió de su acta de concejal el pasado mes de marzo tras mostrar su solidaridad con su compañera y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante.

Desde un primer momento, Bautista ha negado las acusaciones

La noticia llega después de que la jueza rechazara el pasado 29 de junio el recurso de Bautista, quien pedía que se archivara el caso al tratarse de "discrepancias personales", según explica 'El País'.

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Fue el pasado 16 de febrero cuando la exconcejala presentó una querella contra Bautista por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones y revelación de secretos, donde también señaló al propio Partido Popular por no ampararla.

En su primera comparecencia con la magistrada, la exedil denunció "proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones" y aclaró que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso por parte del partido".