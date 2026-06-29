La exedil ha contestado con total solvencia a todo lo que le ha preguntado tanto el Ministerio Fiscal como su señoría

La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral y contra el PP por no protegerla

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La exedil del PP que denunció al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto acoso sexual y laboral ha ratificado este lunes la querella y ha insistido en que le hizo "proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones" y su rechazo derivó en el inicio de un proceso de presunto acoso laboral.

Así lo ha manifestado su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, a la salida de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, donde la exedil del PP ha comparecido por primera vez ante la magistrada en una declaración que ha durado más de tres horas.

El abogado asegura que la declaración ha sido "creíble, coherente y muy adecuada"

Según el abogado, la exedil ha contestado "con total solvencia" a todo lo que le ha preguntado tanto el Ministerio Fiscal como su señoría y además ha respondido a las preguntas del abogado de la defensa del alcalde de Móstoles en una declaración "absolutamente creíble, coherente y muy adecuada".

Además, ha detallado que su defendida ha aclarado que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso por parte del partido" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Por último, ha querido dejar claro que, pese a que en un primer ofrecimiento de carácter sexual el rechazo fue de una manera más leve, "la segunda vez estuvo mucho más contundente en su rechazo" y en la tercera "ya le manifestó de manera total y absoluta que no le atraía sexualmente de ninguna manera y que fuera la última vez".

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La defensa del alcalde presentó un recurso para archivar la querella

Pese a que la defensa del alcalde presentó hace unos días un recurso para pedir el archivo de la querella y suspender la declaración de la querellante, esta ha comparecido finalmente ante la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia para ratificarse en su querella.

Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

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La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.