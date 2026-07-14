Rufián ha reiterado su deseo de que el conjunto español se haga con la victoria en la semifinal que se juega esta noche

Otros políticos como Ester Muñoz o Ione Belarra también han apostado por una victoria de la selección

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado sobre el resultado del partido que esta tarde enfrentará a la selección española de fútbol contra la francesa en la semifinal del Mundial y ha señalado: "Que gane España, no me escondo", al tiempo que ha recordado que hay ocho catalanes en el combinado nacional.

En los pasillos de la Cámara Baja, los periodistas han preguntado a Rufián sobre su apuesta de resultado, para el que no ha querido hacer pronósticos y ha reiterado su deseo de que el conjunto español se haga con la victoria en la semifinal que se juega esta noche en Estados Unidos.

La predicción del resto de diputados

Por su lado, la portavoz del PP en la Cámara, Ester Muñoz, ha compartido su deseo de que España gane aunque no juegue mejor que Francia y ha predicho la victoria de la selección a la que ve "muy fuerte".

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que no ha seguido en detalle el mundial, pero ha sugerido que su paisano, el pamplonés Mikel Merino, debería jugar más minutos en el partido de hoy "a ver si nos da alguna que otra alegría".

"Espero que ganemos y esperamos un 2-0 a favor de España", ha dicho Belarra.

También la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha augurado la victoria de España: "Esto es evidente, a las pruebas me remito, y por dos goles arriba".

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Mientras, la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha incidido en el apoyo de su formación a la selección y ha deseado que España gane "por goleada" y sea una victoria "recordada".

A su vez, Aina Vidal, de los Comuns, ha compartido que la porra que ha hecho con sus amigos es 2-1 a favor de España, con un gol de Lamine Yamal y pase de Nico Williams. Un resultado que también ha augurado Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís en Sumar.