EEUU lanza drones contra un puerto de Irán en la tercera noche consecutiva de ataques

Europa Press 14 JUL 2026 - 09:30h.

Estados Unidos ha atacado objetivos militares en Irán después de que Trump declarara que "golpearían" fuerte a Teherán durante la madrugada

Irán ha respondido atacando con misiles de crucero a dos petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz

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Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra Irán por tercera noche consecutiva. Esta nueva oleada llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que "golpearían" fuerte a Teherán durante la madrugada, tal y como ha informado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

Irán ha respondido atacando con misiles de crucero a dos petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, según han informado las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Estos ataques han dejado al menos un muerto y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

Trump asegura que en la noche del martes habrá más ataques

Autoridades militares estadounidenses han lanzado un breve comunicado explicando que "a las 4.45 horas (10.45 en horario peninsular), el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

El CENTCOM ha comunicado haber atacado "con éxito" objetivos militares en lugares como Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. Todo ello con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial".

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Para ello, las fuerzas del Mando Central estadounidense han empleado munición de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y las capacidades marítimas de la República Islámica a lo largo de un operativo que, han indicado, se ha extendido por alrededor de cinco horas.

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Esto se produce poco después de que Trump haya asegurado durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes.

Horas después, el magnate republicano ha asegurado desde el Despacho Oval que Teherán ha incumplido "probablemente unas diez veces" el acuerdo alcanzado con Washington. Se trata del documento provisional de paz anunciado a mediados del pasado mes de junio en el cual convenían el cese inmediato de acciones militares.

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Irán, en estado de "máxima alerta"

Por su parte, el Ejército iraní ha informado a última hora del lunes de que sus fuerzas han atacado con drones y misiles objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait, además de reivindicar un ataque con misiles de crucero contra un "buque enemigo estadounidense".

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado poco antes que sus defensas aeroespaciales han destruido un dron estadounidense MQ1 en el estrecho de Ormuz, según ha recogido la agencia de noticias estatal IRNA.

A su vez, medios iraníes han informado de explosiones en las islas iraníes de Kish, Qeshm y Abu Musa, así como contra la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz.

"Los petroleros nacionales 'Mombasa' y 'Al Bahia' han sido blanco de dos misiles de crucero iraníes en el tramo sur del estrecho de Ormuz, dentro de las aguas territoriales de Omán", ha informado el Ministerio de Defensa emiratí en un mensaje publicado en redes.

En este ataque ha perdido la vida un tripulante del 'Mombasa' de nacionalidad india, así como ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad. De ese total de heridos, seis también son de India y dos de Ucrania.

Por otra parte, ambos buques han sufrido daños materiales a consecuencia de los incendios declarados a bordo, tras impactar los referidos misiles atribuidos a la República Islámica. La autoridad emiratí ha precisado que ambos fuegos han sido controlados.

El Ministerio ha declarado encontrarse en estado de "máxima alerta" y "plenamente preparado" para hacer frente a cualquier amenaza, a la par que ha dicho estar adoptando "todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del Estado".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores emiratí ha publicado un comunicado defendiendo que "atacar a la navegación mercante y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coacción económica o chantaje" constituye, a su juicio, "un acto de piratería" y una "amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial".

Exteriores también ha reivindicado la necesidad de que Irán "ponga fin a estos ataques no provocados, garantice su pleno compromiso con el cese inmediato de todas las hostilidades y la reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz", con el fin de "salvaguardar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y el comercio mundiales".

Horas después, la Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al brazo castrense, en el cual ha señalado que dos superpetroleros, "engañados de forma fraudulenta", han sido "atacados" e "inutilizados".

Las autoridades continúan investigando lo sucedido y recomiendan a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa al organismo, tal y como ha explicado la agencia.