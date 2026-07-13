Las víctimas identificadas son español, un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de EEUU

Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial que analizará el incendio de Los Gallardos desde la zona 0

Compartir







AlmeríaEl juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio originado en Los Gallardos que se ha cobrado la vida de 13 personas, cuenta ya con la identificación de seis víctimas, que corresponden a un ciudadano español y a cinco extranjeros, un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Los fallecidos identificados hasta el momento son tres hombres y tres mujeres, según han informado a EFE fuentes de la investigación, que han precisado que el español y la estadounidense eran matrimonio. También hay un séptimo fallecido cuya identificación no está del todo clara por no haber podido ser "contrastada", y está previsto que esta tarde se puedan comunicar otras tres identificaciones.

PUEDE INTERESARTE La superficie por el incendio de Los Gallardos es el equivalente a 9.800 campos de fútbol

Los trabajos para identificar a las víctimas

El número de denuncias por desaparición en el incendio forestal originado en Los Gallardos haya aumentado a 10, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en 13, tras confirmarse que el último deceso corresponde a una ciudadana inglesa de 93 años.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento de los desaparecidos se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.

Por su parte, la decimotercera víctima mortal es una mujer de 93 años y origen británico que fue evacuada herida de gravedad y que finalmente ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Salvo este caso hospitalizado, el CID subraya que aún no se puede precisar la identidad ni la nacionalidad de todos los fallecidos hallados en las zonas calcinadas.

¿Cómo se logra la identificación oficial de las víctimas?

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha obtenido el perfil genético de todos ellos, siendo la genética el único método primario de identificación viable en este momento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para lograr la identificación oficial, las fuerzas de seguridad trabajan en estrecha colaboración con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia. El objetivo es obtener los perfiles de ADN de los familiares para realizar el cotejo correspondiente, un proceso que las autoridades confían en resolver en un corto periodo de tiempo.