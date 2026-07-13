La medida llega en plena escalada de tensión con Irán, que mantiene cerrado el estratégico paso marítimo

Trump asegura que EEUU está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes "abierto" el estrecho de Ormuz y ha anunciado que Washington impondrá una tasa del 20 % sobre todas las cargas que transiten por esta estratégica vía marítima, al asumir el papel de "guardián" del paso.

"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán", ha asegurado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales, en plena escalada de tensión entre Washington y Teherán.

Estados Unidos cobrará un 20 % por garantizar la seguridad

Trump ha explicado que Estados Unidos restablecerá el bloqueo iraní, al considerar que solo afectará a los barcos de Irán o a los de sus clientes, mientras que el resto de países podrán seguir utilizando el estrecho con normalidad. En ese contexto, ha anunciado la creación de una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada por el estrecho de Ormuz.

"Como guardián del estrecho de Ormuz, y por una cuestión de equidad, Estados Unidos será reembolsado, a una tasa del 20 % sobre toda la carga transportada, por todos los costes necesarios para proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo", ha afirmado.

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El presidente estadounidense ha añadido que la aplicación de este recargo comenzará de forma inmediata.

El anuncio llega tras asegurar que EE.UU. controla el paso

La decisión se produce apenas unas horas después de que Trump afirmara que el Ejército estadounidense está tomando el control del estrecho de Ormuz, mientras Irán mantiene cerrado el paso marítimo tras el anuncio realizado por la Guardia Revolucionaria.

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Teherán sostiene que el cierre responde a las "acciones hostiles" de Estados Unidos en la región y mantiene suspendido el tránsito por una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de petróleo y gas.

Los últimos días han estado marcados por un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. Según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), la reciente oleada de bombardeos estadounidenses responde a la ofensiva lanzada por la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque mercante con bandera chipriota, que, según Washington, ignoró las instrucciones de las autoridades iraníes mientras navegaba por la estratégica ruta comercial.

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La situación mantiene la tensión en el estrecho de Ormuz, un enclave por el que transita una parte fundamental del suministro energético mundial y cuya estabilidad resulta clave para los mercados internacionales.