Los investigadores del caso del logopeda de Valencia han analizado pruebas para confirmar o descartar la agresión sexual al menor

Vicent, el logopeda asesinado en Valencia, desaparece del censo profesional: el caso sigue bajo secreto de sumario

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ValenciaEl barrio valenciano de Marxalenes continúa conmocionado casi un mes después de la muerte de Vicent D. C., el logopeda muerto a manos de David G. S., un joven de 24 años. Los agentes de la Policía Nacional siguen investigando este crimen que se encuentra bajo secreto de sumario.

Son muchos los interrogantes los que rodean a este caso en el que un joven de 24 años acabó con la vida del logopeda de su hijo y se entregó con las manos manchas de sangre en la Comisaría de Burjassot donde confesó los hechos y fue detenido.

¿Quién es el fallecido de este crimen?

La víctima era Vicent D. C., un terapeuta de 32 años que estaba atendiendo al hijo del autor confeso del crimen. Según informaciones publicadas, el arrestado entendió que estaba abusando sexualmente del niño, un menor de dos años, y entonces mató al profesional.

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aclaraba que la Policía Nacional estaba investigando lo sucedido y que la persona que se entregó en Burjassot para confesar el homicidio "fue detenida inmediatamente".

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¿Una agresión sexual?

Ahora, el Grupo de Homicidios continúa tratando de verificar la versión ofrecida por David G. S., quien confesó haber matado al logopeda tras interpretar que su hijo estaba siendo víctima de una agresión sexual el pasado 15 de junio.

Para ello, los investigadores analizan los dispositivos intervenidos a Vicent con el objetivo de comprobar si contienen algún tipo de material pedófilo u otros archivos de interés para la causa.

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La mancha hallada en la ropa

En la misma línea, y como parte de las pesquisas desarrolladas, los agentes han hallado una mancha sospechosa en la ropa del logopeda mediante la técnica del luminol en un lateral del calzoncillo, según detalla 'Levante-EMV'. Por eso, también se está analizando y se esperan a los resultados para verificar si se trata de posibles restos seminales o no.

Con todo ello en cuenta, se aguarda al resultado de los laboratorios mientras los investigadores continúan trabajando en el caso desde todas las líneas abiertas.

La reconstrucción cronológica del día del crimen

Por otro lado, la reconstrucción cronológica de lo ocurrido aquella tarde constituye otra de las prioridades de la investigación. Según el relato del detenido, tras dejar a su hijo con el profesional, abandonó la clínica por un tiempo y regresó poco después para recoger al menor.

Al entrar, asegura que escuchó un grito, por lo que irrumpió en la consulta antes de la hora estipulada. En este punto de los hechos, los agentes tratan de determinar cómo David consiguió volver a acceder al establecimiento, cuya puerta dispone de un sistema de apertura controlada desde el interior, y si pudo manipular el acceso durante la salida previa para facilitar posteriormente su reentrada.

Los investigadores también reconstruyen los minutos posteriores al crimen. Según las diligencias, tras la agresión mortal con arma blanca, el ahora investigado permaneció todavía en el interior de la clínica.

El supuesto asesino se entregó en la comisaría y confesó el crimen

Poco después llegó un niño de nueve años que tenía cita con el logopeda y fue el propio detenido quien abrió la puerta y le dijo que Vicent no estaba. El menor regresó junto a su madre y le explicó que un hombre con "cara de enfadado" le había comunicado que ese día no habría sesión.

Después, David abandonó el lugar con su hijo, regresó a su domicilio en Benimàmet, se lavó las manos y acudió a la comisaría de Burjassot para entregarse y confesar el homicidio.

Su traslado a prisión

Tan solo dos días después de este crimen, la magistrada titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia decretaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de David G. S.

¿Delito de homicidio?

Según informaba el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio.

El arma del crimen: un cuchillo de 15 centímetros

Semanas después de este crimen, los agentes ya han recuperado el cuchillo de 15 centímetros supuestamente utilizado en el crimen y, también, han inspeccionado trasladado hasta la clínica de logopedia y han recogido numerosos testimonios.

El logopeda asesinado, una persona que "siempre estaba dispuesto a ayudar"

Algunos de estos testimonios provienen del entorno de la víctima de este crimen. Familias y clientes de la clínica se han mostrado completamente conmocionados tras conocerse su muerte.

Una de ellas es una clienta del logopeda que aseguraba a 'Europa Press Televisión' que no se podía creer lo sucedido ya que lo define como una personas que "siempre" estaba "dispuesto a ayudar", que trataba a su hijo, paciente con autismo, desde hacía siete u ocho años y que con él había experimentado "muchos avances".

"¿Cómo me voy a quedar? Chafada. Era una persona que ayudaba en todo, siempre dispuesto a ayudar. Mi hijo con él tuvo muchísimos avances y una persona de esa clase no da avances", insistía.

"Si hubiera habido alguna de esas situaciones el niño grita, llora o algo. Aquí, además, han venido muchos niños, mayores y todo, y no entiendo. Me he quedado fatal", reiteraba. Y concluía: "Yo siempre estaba en la sala de espera, nunca he estado dentro, y cuando terminaba, hablábamos de cómo iba la cosa".