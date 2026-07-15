Santos Cerdán sobre el caso Leire: "Es de ciencia ficción, no hay ninguna trama y me parece es escandaloso ver como el trabajo se confunde con una trama"

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Santos Cerdán sigue negándolo todo. El secretario de Organización todopoderoso en el PSOE niega ninguna trama en el caso Leire, al contrario: "Es de ciencia ficción, no hay ninguna trama y me parece es escandaloso ver como el trabajo se confunde con una trama. No se hizo ninguna trama ni hice nada ilegal. Lo tengo clarísimo

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, también ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional por el caso Leire. Tenía que explicar su relación la fontanera del PSOE. La presidenta del PSOE reconoce que la conoce desde 2017 y que se han visto en alguna ocasión desde entonces, pero que ella jamás se imaginó ni supo nada de la trama que se está investigando. Admite que Díez le ofreció "información util", "hechos que podían ser importantes" para el partido y que ella le remitió a Santos Cerdán, de nuevo, sin pensar que hubiese algo ilegal detrás. Narbona confesó también que Cerdán le había remitido que no había nada importante. "Yo le había derivado a Santos Cerdán, y Santos Cerdán preguntado por mi unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés"

Al juez dentro, sí le ha reconocido Narbona que ella ahora percibe "indicios preocupantes" contra Leire Díez en la causa. Santos Cerdán parece no estar de acuerdo con esta visión. Y sigue negando todo, como ha hecho en todas las causas en las que está comprometido.

Narbona no ha considerado que el juez le haya hecho ninguna pregunta incómoda. "¿Alguna pregunta incómoda, en la que se haya sentido usted incómoda?", le ha preguntado la prensa. "En absoluto, porque la verdad es la que he contado y no tenía razón para estar incómoda".

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El juez Santiago Pedraz sigue dando pasos en su investigación. También han declarado hoy los dos fiscales que se reunieron con Leire y con el abogado Teijelo. Han manifestado que fue una reunión esperpéntica, ridícula y que dieron cuenta de todo ello al entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.