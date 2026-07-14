La UCO recoge cuatro transferencias de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada por Gaspar Zarrías, a Leire Díez

Un policía jubilado asegura ante el juez del 'caso Leire' que la exmilitante del PSOE le dijo que la enviaba "el que más manda"

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que corrobora que el PSOE pagó 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez a través de dos intermediarios.

En el informe, al que ha tenido acceso EFE, la UCO recoge cuatro transferencias de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada por Gaspar Zarrías, a Leire Díez por valor de 4.000 euros cada una, que "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE", según deduce la Guardia Civil tras el registro de la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid.

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Una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales

Pedraz investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La UCO señala "la proximidad temporal existente" entre la facturación emitida por Zaño al PSOE "y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación con Zaño", y que los pagos serían los mismos: cuatro nóminas a Leire y cuatro facturas a la mercantil.

Subraya, por otro lado, que Leire recibió un total de 27.225 euros por parte de la mercantil Oliver Gruppe S.L., que también tendrían origen en el PSOE a través de una segunda sociedad intermedia, I.Oliver & Partners, estando ambas vinculadas a Ismael Oliver.

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Según deduce la UCO, "Leire habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes" a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que "habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire".

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también menciona en su informe los pagos del PSOE al medio Crónica Libre con motivo de la campaña electoral de las elecciones europeas de 2024