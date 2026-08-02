Además, la cifra de fallecidos asciende este domingo a 71

Última hora de la crisis migratoria: la Policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos

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Ceuta / MelillaLas Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves.

Además, la cifra de fallecidos asciende este domingo a 71, han indicado a EF fuentes policiales.

Miles de personas han partido de vuelta hacia la frontera para regresar a Marrueco

En estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que habrían entrado y salido en más de una ocasión, según han precisado las fuentes.

Tras la entrada masiva en Ceuta ocurrida el jueves, decenas de miles de personas han partido de vuelta hacia la frontera para regresar a Marruecos debido a la presión de las Fuerzas de Seguridad y el anuncio de un acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación.

La ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas, ha sido otro de los factores que ha impulsado la salida ordenada de miles de personas.

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La UE asegura que apoya a España en la crisis de Ceuta

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido este sábado en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias.

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"Estamos comprometidos con la protección de nuestras fronteras exteriores y con el apoyo a España. Cuando nuestras fronteras exteriores se ven amenazadas, la respuesta europea debe ser decidida, rápida y unida. La solidaridad es fundamental", ha manifestado el comisario tras conocer la convocatoria para el próximo martes de la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta.