Iván Sevilla 02 AGO 2026 - 10:29h.

El accidente se registró a las 2:21 horas de la madrugada en las fiestas de Lieres, en el concejo asturiano de Siero

Los afectados fueron tres mujeres y dos hombres, atendidos por los sanitarios in situ antes de su traslado al hospital

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AsturiasCinco personas resultaron heridas leves después de salir despedidas de una atracción de feria en la que estaban montadas en el marco de la celebración de las fiestas de Lieres (Asturias).

Así lo ha comunicado este 2 de agosto el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, precisando que el suceso se produjo a las 2:21 horas, por causas que no han trascendido.

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Los afectados fueron tres mujeres y dos hombres que se encontraban disfrutando de la noche en la pequeña localidad perteneciente al concejo de Siero. Sanitarios del SAMU acudieron a atenderlos in situ.

Sin quedar atrapados, fueron evacuados al hospital

Posteriormente, en varias ambulancias fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para recibir más asistencia médica. Al lugar también acudieron siete efectivos de bomberos.

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Desde la base de La Morgal se movilizaron hasta Lieres con un furgón multisocorro y otro vehículo, aunque no tuvieron que intervenir al final, ya que ninguna persona quedó atrapada.

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Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local igualmente se personaron en la zona de la atracción para tratar de averiguar qué ocurrió para que los cinco heridos salieran despedidos.