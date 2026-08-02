Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla: la policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos
La incursión protagonizada por decenas de miles de personas por mar desde Marruecos ha dejado 67 muertos confirmados
El rey, indignado por lo ocurrido en Ceuta, dice que el Estado debe evitar que se repita: "El Estado debe velar por su seguridad"
Ceuta / MelillaEl comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido este sábado en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias.
La incursión protagonizada el jueves y el viernes por decenas de miles de personas por mar desde Marruecos a través del espigón del Tarajal ha dejado 67 muertos confirmados en el lado español. La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estima que han muerto unas 130 personas, contando el lado marroquí, pero no ha recibido confirmación oficial.
La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos
Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves.
Además, la cifra de fallecidos asciende este domingo a 71, han indicado a EF fuentes policiales.
En estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que habrían entrado y salido en más de una ocasión, según han precisado las fuentes.
Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes en Ceuta tras la entrada masiva
Las atenciones sanitarias a las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio han superado ya el millar, al situarse en 1.149, uno de ellos herido grave y pendiente de ser evacuado a la península.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha destacado que continúa prestando asistencia sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado en coordinación con la Delegación del Gobierno para atender el incremento de personas procedentes de Marruecos que han accedido a la ciudad.
Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches del Paso del Estrecho
Casi 24 horas después de su reapertura tras día y medio de cierre por la crisis migratoria en Melilla, el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa su actividad en una situación de tranquilidad y fluidez, en estos momentos limitada a los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE).
Fuentes policiales han confirmado a EFE que ha sido una noche tranquila en el perímetro fronterizo, lejos de lo que se vivió en las dos anteriores, con una importante presión migratoria que obligó a cerrar el paso fronterizo el viernes por la noche hasta que pudo ser reabierto este sábado por la mañana, 36 horas después.
Durante parte de la madrugada, además de los coches de la OPE, también han podido pasar a Marruecos vehículos de personas residentes en Melilla, cuando ya no quedaban en la cola viajeros magrebíes, aunque en torno a las seis de la mañana, con la llegada de un nuevo barco procedente de Málaga, se ha vuelto a restringir el paso únicamente al Paso del Estrecho.
Aumentan las denuncias y peticiones de información de desaparecidos en la entrada masiva
Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos.
Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.
Según han informado a EFE fuentes policiales, se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.
Los socialdemócratas recriminan la postura de Italia y la Comisión UE sobre la crisis migratoria en Ceuta
El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo ha enviado una carta este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que cuestionan la legalidad de los controles fronterizos impuestos por Italia a España tras la crisis migratoria de Ceuta y le exigen defender la integridad del espacio Schengen.
En la misiva, los parlamentarios socialistas han criticado las decisiones "unilaterales" e injustificadas de Italia, apoyadas por un total de 22 estados miembros, por las restricciones activadas tras el estallido de la crisis.
EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llagada masiva de migrantes desde Marruecos
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su recomendación de viaje para España y ha elevado al nivel 3 ("Reconsiderar e viaje") la advertencia específica para Ceuta, mientras mantiene el nivel 2 para el conjunto del país, debido a los disturbios derivados de la llegada masiva de migrantes al enclave español situado en el norte de África.
En la actualización publicada este sábado, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos que reconsideren cualquier desplazamiento a la ciudad autónoma dada la situación de seguridad, al tiempo que mantiene el aviso general de "extremar precauciones" para todo el territorio nacional español por riesgo de terrorismo y la posibilidad de alteraciones en el orden público.