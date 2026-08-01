En el vídeo que ha compartido junto a la carta se puede ver a la actriz abrazada a su progenitor el día que celebraron las bodas de oro de sus padres

Paula Echevarría, rota de dolor en el tanatorio tras la muerte de su padre: la dura imagen de su despedida en Candás

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El padre de Paula Echevarría murió a los 76 años el pasado 30 de julio en Gijón. Según ha contado el periodista Nacho Gay hace unas horas, la actriz se enteró esta semana de que la situación de su progenitor, que estaba enfermo e ingresado en el hospital, era grave. "La situación era crítica, ha sido todo muy repentino", decía el colaborador.

Paula y Miguel Torres se desplazaron a Asturias rápidamente y ahora, unas horas después del funeral, la actriz ha querido dejar una carta pública a su padre.

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"No me sueltes nunca, papá", dice Paula en su carta

"¿Después de ti qué, papá?", comienza preguntando la actriz, quien ha confesado que tiene "el corazón roto" y que aunque intente "recomponerlo pegando cada trozo", no quedará igual. "Ya nunca será el que era porque me faltas tú, papi. Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas. No me sueltes nunca, papá. Te quiere, tu "piquiñina"", afirma en el escrito.

En el vídeo que ha compartido junto a la carta, se puede ver a la actriz abrazada a su progenitor el día que celebraron las bodas de oro de sus padres en 2022. Después de sincerarse ante sus cuatro millones de seguidores, la actriz ha recibido cientos de mensajes de cariño y de condolencia por la dura situación familiar que atraviesa. "Te abrazo muy fuerte", "Toda la fuerza del mundo" o "Te acompaño en el sentimiento", son algunos de los que más se repiten.