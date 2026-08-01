Agentes seguirán patrullando en Ceuta para "contribuir a la tranquilidad y al normal desarrollo" de la actividad comercial

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CeutaCeuta recupera la normalidad poco a poco este 1 de agosto al reabrirse las tiendas y los bares que habían optado por cerrar ante la avalancha de personas durante la crisis migratoria ya revertida.

Tras la marcha a su país de miles de migrantes, el Gobierno ha instalado una barrera de contención en el espigón de El Tarajal como una de las medidas que se han tomado, consecuencia de lo sucedido.

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La actividad comercial en la ciudad autónoma se vio totalmente paralizada durante el 31 de julio y, según ha podido comprobar EFE, ya se ha ido restableciendo de forma paulatina este primer día del nuevo mes.

Recuperación de la actividad, "aunque con cautela"

Aunque aún hay negocios que prefieren mantener la persiana bajada, otros sí la han subido. La Confederación de Empresarios ha señalado en un comunicado que, tras la información recibida de fuentes oficiales, se ha optado por recuperar la actividad "aunque con cautela".

Según se ha podido saber, se mantendrá un refuerzo de la presencia de efectivos de seguridad en distintos puntos de Ceuta con el objetivo de "contribuir a la tranquilidad y al normal desarrollo" de la actividad comercial.

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Asimismo, las fuentes oficiales indican que, actualmente permanecen alrededor de 5.000 personas en la ciudad, por lo que desde la Confederación de Empresarios hacen un llamamiento "a la calma, a la responsabilidad y al apoyo" al comercio local.

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"Con prudencia y cautela, colaboración y confianza en el trabajo de las administraciones y de los cuerpos encargados de la seguridad, seguiremos avanzando hacia la plena normalidad", ha añadido el mismo organismo.