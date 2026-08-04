Las Fuerzas Armadas afirman que han vivido momentos críticos donde se han olvidado del uniforme y tan solo han actuado como un ciudadano más

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CeutaLa entrada masiva de personas a Ceuta ha dejado imágenes conmovedoras de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos han vivido momentos críticos donde se han olvidado del uniforme y tan solo han actuado como un ciudadano más. "Cuando llegamos aquí nos encargamos de gente que llevaba toda la noche en el agua. Había un grupo de 12 niños que estaban con síntomas de hipotermia", recuerda Oswaldo Tavío, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.

Oswaldo Tavío asegura que lo vivido en esta crisis migratoria no se parece a ninguna de las anteriores que él mismo ha presenciado. "Encontramos a un niño de 10 años que estaba con síntomas de hipotermia", recuerda. Y, sin parar ni un segundo, él y otros tres compañeros estuvieron durante horas metidos en el agua.

"No estás preparado para estos casos", reconoce Oswaldo Tavío

Oswaldo afirma que entraron en el agua "porque el barco era un flotador donde todos iban a agarrarse". Rescataron menores, niños y familias enteras. También a personas que ya estaban tan exhaustas que no podían dar más brazadas. "No estás preparado para estos casos. Simplemente, ves algo y vas allí", aclara.

Después, volvieron a entrar al agua, pero ya no era para salvar vidas. "Había un grupo de cuatro o cinco hundidos, al lado otros seis y así", recalca Baraulio Varela, subteniente jefe del GEAS Ceuta. Y en ese momento empezaron a recuperar los cuerpos de aquellos que no consiguieron llegar a la orilla. Todos reconocen que esas imágenes nunca se les irá de la cabeza.