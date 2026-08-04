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Sociedad

La Guardia Civil abre una oficina en Ceuta para informar de inmigrantes desaparecidos en la frontera con Marruecos

Embarcaciones de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo patrullan en la playa del Tarajal
El Gobierno de Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes.. EFE
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La Guardia Civil ha habilitado este martes una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición de migrantes que intentaron acceder a España la semana pasada en una avalancha en la que han muerto 88 personas. También tiene disponible un correo electrónico con este mismo objetivo, según han informado fuentes de la Benemérita. Al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, se encuentran en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y son buscadas por sus familiares, según fuentes policiales.

El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y ha abierto este martes a las 8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 para realizar el trámite de manera presencial

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El instituto armado, además, ha habilitado el correo electrónico ce-cmdceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org para recibir denuncias, en las que se emplaza a los familiares a que den la máxima información posible sobre los desaparecidos.

Más de 40 personas se encuentran en paradero desconocido desde el viernes

Al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, se encuentran en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta y son buscadas por sus familiares, según fuentes policiales consultadas por EFE.

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La Guardia Civil emplaza a los denunciantes a que faciliten el mayor número de datos posibles sobre los desaparecidos: una descripción física detallada, datos sobre posibles operaciones médicas, cicatrices, tatuajes u objetos personales, entre otros, que puedan ayudar a su identificación.

En el comunicado, la Guardia Civil subraya que la recepción de esta información "garantiza el tratamiento ágil y confidencial" de los datos aportados. 

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