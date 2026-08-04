El Gobierno marroquí recalca que avisó de que la última decisión del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente debilitaba la gestión migratoria

'Informativos Telecinco' accede al informe de los servicios de inteligencia en el que se investiga la entrada masiva a Ceuta de miles de personas desde Marruecos

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CeutaEn una jornada clave para España, que tendrá que explicar ante sus socios europeos lo que pasó en Ceuta, Marruecos, que recientemente ha roto el silencio para achacar a las mafias y la desinformación la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, asegura ahora que alertó a España días antes de la avalancha.

El Gobierno marroquí, concretamente, asegura que avisó de que la última decisión del Tribunal Supremo, –la que decía que no se podía devolver en caliente a quien llegara por mar–, debilitaba la gestión migratoria. Además, niega que sus agentes en la frontera relajaran la vigilancia, e insisten en que no actúa bajo presiones ni chantajes.

Las autoridades de Marruecos, "decepcionadas" con las reacciones de algunos políticos españoles

Según recalca el Ministerio de Exteriores marroquí, el aviso se produjo días antes de la crisis migratoria y en él sus autoridades advertían que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, recordando, precisamente, que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".

"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida", han trasladado fuentes de Exteriores a agencias de prensa internacionales.

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La misma fuente, de hecho, subrayó que Marruecos está "decepcionado" con las reacciones de algunos políticos españoles, a los que acusó de instrumentalizar la crisis por intereses electorales, pero afirmó que la coordinación con el Gobierno español sigue siendo estrecha.