El contingente español tiene unos 600 militares desplegados en Líbano en la misión de la ONU

Varios carros de combate de Israel atacan a una patrulla española de la ONU en Líbano

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este miércoles a Líbano en una visita de dos días a las tropas españolas, cuando se cumplen 20 años de la participación de España en la misión de paz de la ONU (Finul). La visita de Robles coincide con un importante aumento de la actividad militar de Israel que ha lanzado más de un centenar de proyectiles a diario en las últimas semanas.

Robles visitará la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este, liderado por España y donde se encuentra el grueso del contingente español. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

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La visita de Robles coincide con un aumento significativo de la actividad militar israelí en el sur del Líbano, con una media de 137 proyectiles registrados diariamente por Finul entre el 5 y el 16 de agosto, según informó este lunes la misión de la ONU.

El contingente español tiene unos 600 militares desplegados en la misión de la ONU en Líbano

Las fuerzas armadas españolas desplegaron en Líbano en septiembre de 2006 integrados en Finul y desde entonces su labor es realizar patrullas a pie y en vehículo para vigilar permanentemente la línea que separa Líbano e Israel, la llamada 'Blue Line'.

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También establecen realizan otras actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) dirigidas a garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas y a evitar que se llegue a situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes.

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El contingente español, que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene desde 2012 entre 600 y 700. A día de hoy, hay alrededor de 650 militares desplegados. Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano quince cascos azules españoles, según los datos de Defensa.