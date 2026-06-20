Israel vuelve a bombardear Líbano a pesar del alto el fuego acordado con Hizbulá

telecinco.es 20 JUN 2026 - 12:51h.

Los últimos ataques de Israel dejan 17 muertos, solo uno es un militar

Israel y Hizbulá acuerdan un nuevo alto el fuego en el Líbano tras la presión de EEUU

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Netanyahu mantiene su pulso con Trump y sigue atacando Líbano, a pesar de la tregua firmada con Hizbulá hace apenas 24 horas. Israel ha vuelto a bombardear este sábado, el sur de Líbano, una ofensiva que amenaza con descarrilar el acuerdo de paz firmado por Estados Unidos e Irán. En esta última ofensiva ha matado a 17 personas, solo uno es un militar libanés.

El Ejército de Líbano ha confirmado la muerte del militar, ha denunciado la continuación desde este sábado han comenzado "las salvajes agresiones israelíes en las zonas del sur". El Ejército de Israel ha alcanzado en su última escalada "amplias zonas hasta llegar al valle de la Becá" y uno de estos ataques acabó con la vida de un militar libanés en la carretera entre Kfar Remane y Nabatiye.

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"Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano", ha denunciado el Ejército libanés en un comunicado.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha informado de que otro bombardeo israelí ha matado a cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en la localidad de Berish, y hay que sumar otro fallecido más en un bombardeo sobre la localidad de Arabsalim, que ha destruido un edificio y sepultado a siete personas entre los escombros, cuyo estado de salud se desconoce.

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Solo en Nabatiye, uno de los epicentros del conflicto, la Defensa Civil libanesa anunció que los ataques israelíes habían causado la muerte de 16 personas este sábado, según la agencia NNA, que confirma además de ataques aéreos adicionales en las localidades de Kfar Remman, Haboush, Nabatieh al Fawqa, Shoukin, Zibdine y Kfarjouz, de momento sin balance de víctimas.

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Trump advierte a Netanyahu : "Nosotros controlamos todo"

El presidente de Estados Unidos ha advertido a Benjamin Netanyahu para que cesara sus ataques contra Líbano recordándole que de no ser por Washington, el país habría sido "aniquilado".

"Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo", ha señalado sobre las autoridades israelíes durante una entrevista concedida al portal Axios al ser preguntado si podrá "evitar" que Israel ataque a su país vecino.

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Trump ha dicho que a primer ministro de Israel que "ha trabajado bien" con él, pero también ha dicho a 'Bibi' que 'somos nosotros los que tenemos las armas, somos nosotros los que controlamos todo, somos nosotros los que tenemos los bombarderos B-2', etcétera".