Heridos dos trabajadores de la Cruz Roja libanesa tras la explosión de una mina terrestre en el sur de Líbano

La explosión de una mina terrestre hirió a dos paramédicos y dejó gravemente dañada una ambulancia de la Cruz Roja Libanesa

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Dos trabajadores de la Cruz Roja Libanesa han resultado heridos este martes después de que una mina terrestre explotara al paso de una ambulancia en la localidad de Zautar al Sharqiya, situada en la gobernación de Nabatiye, en el sur de Líbano.

La explosión también provocó importantes daños materiales en el vehículo de la organización humanitaria, según ha informado la propia Cruz Roja Libanesa. El incidente ocurrió mientras los equipos de emergencia participaban en la búsqueda de una persona desaparecida.

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En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización explicó que la ambulancia fue alcanzada por la explosión de una mina terrestre, lo que causó heridas a dos paramédicos y dejó el vehículo gravemente dañado.

Habían coordinado el operativo con las autoridades

La Cruz Roja Libanesa señaló que, antes del despliegue, había coordinado con las autoridades competentes las correspondientes garantías de seguridad para poder acceder a la zona de Zautar al Sharqiya.

Tras la explosión, la organización activó un dispositivo para facilitar la evacuación de los heridos. La organización humanitaria ha indicado que trabaja en coordinación con el Regimiento de Ingenieros del Ejército libanés y las autoridades competentes para asegurar el área, donde se ha detectado la presencia de minas terrestres y municiones sin explotar.

El objetivo es garantizar un acceso seguro para los equipos de emergencia y completar la evacuación de los paramédicos heridos.