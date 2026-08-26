Ha sido detenido por agentes de la Interpol en virtud de una petición de extradición cursada por la sección cuarta de la Audiencia Nacional

Leire Díez niega que su "investigación" buscara "desestabilizar" ninguna causa "que afectara a los intereses del PSOE"

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Alejandro Hamlyn, empresario vasco huido de la Justicia española desde 2025, el cual adquirió gran relevancia mediática tras conocerse que mantuvo una reunión por videoconferencia en febrero de ese año con la exmilitante socialista Leire Díez, –en la que esta le pidió información sobre un mando de la UCO–, ha sido detenido en Abu Dabi.

Concretamente, fue arrestado el lunes por agentes de la Interpol en virtud de una petición de extradición cursada por la sección cuarta de la Audiencia Nacional tras no comparecer en el juicio en el que su empresa, Hafesa, fue condenada a una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales cometidos entre 2016 y 2019, según fuentes jurídicas citadas por EFE.

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Alejandro Hamlyn será extraditado a España

Tras su detención, se dará inicio a los trámites de extradición a España, algo que podría dilatarse varios meses.

Por otro lado, Hamlyn, fugado en Dubai desde 2025, también estaba investigado en una causa relacionada con tráfico de drogas que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 1, en la que también estaba imputado un policía que estuvo adscrito a la Audiencia Nacional.

A este policía, investigado por haber facilitado supuestamente información a abogados de narcos sobre los procedimientos en los que estaban inmersos sus clientes, se le vinculó también con Hamlyn ante la sospecha de que éste le habría pagado para que destruyera pruebas que le incriminan en el fraude fiscal por el que está encausado.

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Al respecto, el juez De Jorge desgajó esta causa y envió la parte relacionada con cohecho y tráfico de drogas, que afectaría a Hamlyn, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

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Alejandro Hamlyn y el caso Leire Díez

Más allá, Hamlyn adquirió gran relevancia mediática después de que se le relacionase también con el caso Leire Díez, en torno a una presunta trama que buscaría boicotear procedimientos judiciales que afectarían al PSOE o al Gobierno.

Hamlyn mantuvo una reunión por videoconferencia con la exmilitante socialista, el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo en febrero de 2025 en el que ambos le pidieron información sobre el mando de la UCO Antonio Balas, que ha liderado algunas de esas investigaciones.