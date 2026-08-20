La defensa de Leire Díez presenta un recurso al considerar que son causas "no conexas" entre sí

El juez Santiago Pedraz asume toda la investigación del caso de Leire Díez

Compartir







La exmilitante del PSOE Leire Díez ha presentado un recurso contra la decisión del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, de asumir la causa por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil para obstaculizar la investigación que afectaba a familiares del presidente del Gobierno. La llamada fontanera del PSOE ha denunciado una "investigación paralela" en su contra.

El juez de la Audiencia Santiago Pedraz, hace apenas unos días, unió la investigación del juez de Madrid, Arturo Zamarriego -que fue el primero en investigar a Leire Díez- a las pesquisas que dirige en torno a una trama que buscaba presuntamente desestabilizar causas judiciales que afectasen al Gobierno o al PSOE.

Ahora, la exmilitante socialista ha recurrido la providencia en la que el juez Pedraz aglutinaba toda la causa en un solo procedimiento, y ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule esa decisión argumentando que es víctima de una "investigación paralela" en su contra.

En un nuevo recurso, al que ha tenido acceso EFE, argumenta que ambas investigaciones no son "conexas", sino que tienen una "identidad material de hechos y sujetos investigados" y que la Audiencia Nacional decidió abrir una investigación por unos hechos que ya estaban siendo instruidos en un juzgado de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Caso Leire Díez: el juez Santiago Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

La defensa de Leire Díez, subraya, además, que la resolución en la que Pedraz solicitó la causa a un juzgado de Madrid está aún recurrida, de manera que aceptar la investigación de Zamarriego supone ejecutar una decisión cuestionada sobre la que la Sala de lo Penal no se ha pronunciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El juez Zamarriego, aceptó la pasada semana inhibirse en la Audiencia Nacional, renunciando así a la investigación que inició en verano de 2025 a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.

La causa de Pedraz tiene un objeto más amplio y afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, pero desde hace un par de meses abarca también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en relación a una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.