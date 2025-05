Quién es quién en el caso Leire Díez: los señalados, nombre a nombre

Se han filtrado nuevos audios entre la militante Leire Díez y el empresario Alejandro Hamlyn, para señalar a un alto teniente

Núñez Feijóo anuncia acciones judiciales del PP ante las "prácticas mafiosas" de PSOE contra la UCO: "Es mafia pura"

El caso Leire Díez continúa agitando la política nacional, a la vez que se conocen nuevos audios de la militante del PSOE. Díez ofreció favores de la Fiscalía a cambio de información para destruir a un alto mando de la Guardia Civil, responsable de las investigaciones más sensibles, entre ellas las que afectan al gobierno. El PSOE ahora marca distancias con ella, a pesar de que ocupó altos cargos públicos hasta hace pocos meses

Hoy se ha conocido más. Conversaciones adelantadas por el diario 'El Confidencial' y a las que ha tenido acceso Informativos Telecinco revelan su obsesión por destruir a un mando de la UCO. A cambio, ofrece favores de la Fiscalía.

"Te voy a ofrecer una cosa ¿Vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía. O puedo proponer que te sientes con Fiscalía", se escucha en el audio. "No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no, no avanzamos”, responde Alejandro Hamlyn. “No para tomar una cerveza, hombre. Cuando yo digo sentarte con alguien, es sentarte con alguien para un fin determinado", responde Díez.

Leire Díez, militante del PSOE y que tuvo cargos en Correos

No se sabe si es un farol o no, pero insinúa que la Fiscalía puede favorecer a su interlocutor. Para situar a los protagonistas, hay que recalcar que se trata de una trama bastante compleja. La mujer que hace la oferta es Leire Díez militante del Partido Socialista.

Se la propone al empresario a Alex Hamlyn, imputado en un grave delito fiscal investigado por la UCO de la Guardia Civil. A cambio, Leire Díez quiere información que perjudique al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas.

Balas es responsable de delitos económicos de la UCO. De Leire Díez se saben algunas cosas. Por ejemplo, que milita en el PSOE, que tuvo cargo en un ayuntamiento en Cantabria y altas responsabilidades en empresas públicas, como Correos, cuando el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez dirigió esa compañía, no se sabe cuál es su función.

Alejandro Hamlyn, un empresario investigado por fraude fiscal

Ahora mismo, el diario 'El Confidencial' asegura que trabaja a las órdenes de Santos Cerdán, el número tres del PSOE. Lo que queda claro en la conversación es que la obsesión de Leire Díez es encontrar material para destruir al alto mando de la Guardia Civil, el coronel Antonio Balas. Tiene experiencia en la lucha contra ETA y en investigaciones que han afectado en a diferentes partidos políticos. Es quien impulsa muchas investigaciones sensibles que están ahora en marcha, por ejemplo el que afecta a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o al hermano del presidente del Gobierno.

En las grabaciones que se pudieron escuchar este pasado lunes, se podía ver y escuchar la búsqueda desesperada de material sensible contra ese teniente coronel, pero se ha visto que la conversación va más allá.

Durante casi una hora, Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo intentan convencer al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude fiscal. Para que les ayude a poner entre las cuerdas a Antonio Balas, jefe de la UCO, al frente de investigaciones vinculadas al PSOE.

Perjudicar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO

"Tú has sido víctima de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar ciudadanos en este país. No tengo ninguna gana que pase que este señor se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertir a todos en presos y carceleros de eso es lo. Eso es lo que hay que desmontar", apunta Díez en el audio.

Hamlyn se comprometía a dar información, asegura que cuenta con el apoyo de un teniente de la Guardia Civil jubilado y dice poder sacar mucha información. Pero, a cambio, pide garantías que favorezcan a su situación judicial. "Un acuerdo con la abogacía del Estado y con la fiscalía" dice en el audio el abogado Jacobo Teijelo.

En el audio, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso informativos Telecinco, a Leire Díaz le corre prisa obtener información. "Lo quiero pasado mañana porque dentro de cinco días ya son muchos", dice. "Hacen falta una o dos irregularidades absolutamente probadas", pide a su vez el abogado.

Aldama dice que Hamlyn fue un cebo para Díez

Hamlyn insiste en cerrar el trato por escrito. Estos son dos de los protagonistas de la trama, Leire Díez y Alex Hamlyn, conspirando contra Balas. Pero hay que sumar a una persona más que ha hablado hoy en esta casa, en Telecinco, en el Programa de Ana Rosa. Se trata de Víctor de Aldama, el supuesto corruptor comisionista en varios casos muy mediáticos, también en el caso Koldo.

Hoy ha dicho que esa grabación fue en realidad una trampa que él tendió a Leire Díez a través de Alex Hamlyn. Dice Aldama que todo fue un cebo para revelar, según él, que el PSOE busca desacreditar a jueces y a policías.

Le dimos autorización a Alejandro Hanlyn para que digamos tirara el cebo a esta gente sobre mi persona, simplemente como cebo para que esta gente entrara a lo que está y lo que se está escuchando en los audios y a las barbaridades que han dicho", ha dicho Aldama.