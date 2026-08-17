El magistrado de la Audiencia incorpora la instrucción que inició un juez de Madrid

Leire Díez niega que su "investigación" buscara "desestabilizar" ninguna causa "que afectara a los intereses del PSOE"

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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha asumido toda la investigación a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. El magistrado ha acordado unificar las diligencias practicadas por un Tribunal instructor de Madrid, tras la renuncia de este.

El juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, realizó las diligencias sobre el caso hace más de un año que formarán un todo, junto a las que Pedraz ha llevado a cabo en la Audiencia Nacional.

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Zamarriego, a instancias del fiscal, aceptó la pasada semana inhibirse en la Audiencia Nacional, con lo que renuncia a la investigación que inició en verano de 2025 a la exmilitante socialista, Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.

La causa instruida por Santiago Pedraz se ha ampliado a otros tres ex dirigentes del PSOE

La causa instruida por Pedraz tiene un objeto más amplio y afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, y se extiende al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gestora del PSOE Ana María Fuentes, vinculados con la presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.

Pedraz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con supuestos pagos a Leire Díez por estos servicios.

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A su juicio del magistrado, existen indicios de delitos de organización criminal, delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y el ya mencionado delito contra las instituciones del Estado.

Pedraz ha citado esta semana -pese a ser agosto, mes inhábil en la Justicia- a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para "verificar" el clonado de su móvil, que este ha recurrido, o en su caso realizar uno nuevo.