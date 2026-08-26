Se destinarán siete polideportivos para instalar nuevos campamentos de migrantes en Ceuta

Entra en vigor la situación excepcional en Ceuta con un mando único y hasta el 31 de diciembre, tras su publicación en el BOE

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Cientos de vecinos vuelven a protestar al grito de "Ceuta no se vende", para rechazar el uso de instalaciones públicas para acoger a migrantes. Un bulo reenviado por WhatsApp disparó el enfado de los vecinos que no quieren que los inmigrantes deambulen por las calles, pero tampoco que los alojen en diferentes centros de la ciudad autónoma.

¿Dónde está nuestra libertad? se pregunta uno de los ceutíes que protestan contra el alojamiento de cientos de migrantes en instalaciones, entre ellos cuarteles, pero también en siete polideportivos en Ceuta.

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El detonante de la concentración contra el alojamiento fue un comunicado reenviado por Whatsapp que anunciaba su traslado este viernes a un acuartelamiento, pero este supuesto fue rápidamente desmentido por la delegación del Gobierno. La noticia era falsa, pero el malestar de los ceutíes después de un mes de la entrada masiva desde Marrueco es real.

Los vecinos están asustados, como esta mujer que asegura que va "con un spray de pimienta" y otra añade enfadada "todos los derechos para ellos, y para nosotros qué?" Los vecinos no quieren que los migrantes sean alojados en esos espacios públicos, pero tampoco que continúen deambulando por las calles.

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El ministro, Víctor Torres, al frente del mando único ha sido claro al explicar la razón de esta medida: "Si no acotamos a los inmigrantes que están por las calles pernoctando, en las playas, en las aceras, es imposible que podamos filiarlos como paso imprescindible para las siguientes actuaciones

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Ese es ahora el principal objetivo del mando único, en vigor desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre. Con ese objetivo se está ampliando el campamento de Loma Colmenar para acoger a más migrantes que cada día hacen cola para intentar entrar en la carpa instalada hace ya varios días.

Y a la vez se buscan nuevos emplazamientos. Es lo que han tratado de concretar el ministro y la titular de Inclusión, Elma Sáiz. El presidente de Ceuta, sin embargo, desde el principio había rechazado el uso de los polideportivos para alojar inmigrantes, pero la decisión está en el decreto que declara Ceuta en emergencia.

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Juan Vivas se ha quejado "que nadie nos preguntara que iban a incorporarse los poliderpotivos. a mí me van a tener que sacar de los polideportivos . El real decreto lo recibió el presidente ceutí hace dos días.