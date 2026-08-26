El BOE publica el real decreto que incluye el listado de instalaciones que albergarán inmigrantes en Ceuta

Pedro Sánchez comparecerá el jueves 3 de septiembre en el Congreso para informar de la crisis de Ceuta

Compartir







El BOE ha publicado este miércoles el real decreto que declara la "situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta", con un mando único y comité de crisis, que estará vigente hasta el 31 de diciembre. El real decreto prevé que pueda producirse una "finalización anticipada", y además incluye el listado de instalaciones que albergarán a inmigrantes.

El decreto tiene efectos desde este miércoles y el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.

PUEDE INTERESARTE Feijóo exige convocar la Comisión de Secretos Oficiales para que el CNI aclare las "versiones" del Gobierno con Ceuta

Establece la creación de una Autoridad Funcional encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que tendrá como funciones encomendadas las de dirigir o coordinar todos los recursos movilizados en Ceuta, impulsar las medidas necesarias para preservar los servicios esenciales en la ciudad o gestionar los apoyos logísticos en centros que pudieran instalarse en otros puntos del territorio, entre otras encomiendas.

El decreto señala que las directrices de la Autoridad Funcional no alterarán la titularidad de las competencias de las autoridades intervinientes ni las relaciones orgánicas y cadenas de mando legalmente establecidas.

PUEDE INTERESARTE Margarita Robles y Grande-Marlaska chocan al explicar si la Inteligencia española alertó del asalto a Ceuta

El Consejo de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Funcional y del Consejo de Ministros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el real decreto, la gestión de la crisis a través de la declaración de situación de interés en Ceuta es de "permanencia temporal indeterminada" ante una situación que "está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana".

Por ello, invoca el real decreto en la necesidad de una "intervención coordinada" en Ceuta de los recursos de ámbito estatal y local.

La situación de emergencia en Ceuta podrá se prorrogada si fuera necesario

En principio, el horizonte fijado por el Ejecutivo en el real decreto es final de año, con posibilidad de ser prorrogado si fuera necesario por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previo informe del propio Consejo de Seguridad Nacional.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En su artículo 4, que posibilita al Ejecutivo extender su vigencia, también prevé una hipotética modificación "su alcance material o geográfico" más allá de Ceuta, pero también apunta a una posible "finalización anticipada" de la crisis.

Establece el real decreto una obligación de colaboración de todas las administraciones públicas, organismos y entidades aportando "los medios humanos y materiales que se encuentren bajo su dependencia".

Los ministerios implicados en la gestión de la crisis a distintos niveles son Exteriores; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Defensa; Hacienda; Interior; Transportes y Movilidad Sostenible; Política Territorial y Memoria Democrática; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Juventud e Infancia.

Sin embargo, el Ejecutivo también prevé la contribución del resto de departamentos ministeriales para dar respuesta a la crisis y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la ciudad autónoma, así como el apoyo logístico, técnico, tecnológico o administrativo necesario en cualquier actuación.