Rechaza el aumento de policías, los CIEs y las redadas para delegar las competencias de migración a Cataluña

Los vecinos de Ceuta protestan contra el realojamiento de inmigrantes en espacios públicos: "Y mis derechos qué"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este miércoles una atención digna a los migrantes en Ceuta y ha señalado que para apoyar la delegación de competencias de migración a Cataluña el enfoque tendría que estar basado "en los derechos humanos". En este sentido, ha rechazado el aumento de policías en la comunidad autónoma, los centros de internamiento de extranjeros y las redadas a migrantes.

"No se aceptaría si esas personas fueran blancas. Y por eso es racismo. Desde aquí le exigimos al Gobierno que dé una atención digna", ha recalcado.En concreto, ha recordado que en junio llegaron a España casi diez millones de turistas y que desde 2022 unos 350.000 ucranianos han llegado a España "sin que nadie diga absolutamente nada". "Entonces no podemos decir que unas pocas miles de personas son un reto para nuestro país, para la cuarta economía del euro", ha protestado.

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Además, ha recalcado que "no se puede tener a la gente" como se tiene a los migrantes en la ciudad autónoma. Entre otras cosas, ha apuntado a que se ha identificado a "seis personas" en todo un mes de las 82 fallecidas el día del salto a Ceuta. Asimismo, ha tachado de inaceptable que "no se atienda" a los solicitantes de asilo y a las niñas y mujeres que han sufrido agresiones sexuales y que "no se cumpla la ley".

"Es inaceptable. Tiene un nombre, porque esto no se aceptaría si esas personas fueran blancas. Y por eso es racismo. Desde aquí le exigimos al Gobierno que dé una atención digna. Que se identifique a las personas muertas. Que sus familias puedan enterrarles con dignidad. Que se pueda acoger con humanidad a estas personas adecuadamente", ha criticado.

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Su agradecimiento a las organizaciones vecinales de Ceuta

En resumen, ha indicado que lo sucedido en la ciudad autónoma a lo largo de agosto "tiene que parar y no se puede repetir". A su vez, ha mostrado su "profundo agradecimiento" a las organizaciones vecinales de Ceuta, que han ofrecido primeros auxilios básicos y atención "a las miles de personas en una situación humanitaria límite a las que el Gobierno ha dejado completamente abandonadas".

Por otro lado, Belarra ha instado a revisar urgentemente la relación que tiene España con Marruecos y ha exigido que finalice la externalización de las fronteras. "Se tiene que terminar la externalización de fronteras abriendo vías legales y seguras para migrar. Y se tienen que romper las relaciones diplomáticas y comerciales hasta que esta situación se resuelva con arreglo a los derechos humanos", ha señalado.

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A su juicio, el Gobierno ha hecho una mala gestión humanitaria "de forma totalmente calculada". De esta manera, ha apuntado a que la gestión de la crisis del Ejecutivo no se ha diferenciado mucho de la de Marruecos. "No se diferencian en tanto de lo que ha hecho Marruecos cuando estamos maltratando a la gente a propósito como castigo a Marruecos", ha lamentado.

Sobre la proposición de ley de Junts

Por otra parte, la secretaria general de Podemos ha opinado sobre la proposición de ley que Junts registrará este miércoles para la delegación a la Generalitat de las competencias de migración. Al respecto, ha dicho que "cuando un grupo parlamentario conoce una propuesta a través de los medios de comunicación, normalmente el objetivo no suele ser negociar, sino que suele ser presionar".

A su vez, ha apuntado a que el preámbulo de la última proposición de ley al respecto tenía un enfoque "abiertamente racista" y que, de todos modos, la idea de la iniciativa es delegar a Cataluña una ley "racista", que es la Ley de extranjería, con la existencia de CIEs y redadas racistas. Además, ha apuntado a que un aumento descontrolado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña es un enfoque de control militar.

"Si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos, saben cómo se puede reformar ese texto para que no sea racista, tanto en su preámbulo como en su articulado. Por supuesto, para hacer una delegación de competencias con un enfoque de derechos humanos y que proteja los derechos de las personas migrantes, Podemos siempre va a estar a disposición", ha resumido. Por otro lado, ha reclamado al Gobierno que agilice los trámites para la regularización extraordinaria de migrantes y "cumpla con lo que se comprometió con Podemos" en su aplicación.