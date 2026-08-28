El ministro de Asuntos Exteriores defiende la soberanía española en las ciudades autónomas

Interior reforzará la frontera de Ceuta por tierra, mar y aire: espigones más largos, boyas, dispositivos subacuáticos y drones de vigilancia

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CeutaEl ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este viernes la soberanía española de Ceuta y Melilla y ha afirmado que "será así siempre", al tiempo que ha subrayado que no ha habido ni habrá "nunca" conversaciones al respecto con Marruecos.

"Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea, son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Pero, sobre todo, los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen de su procedencia, son españoles y europeos, no solo de derecho, sino de corazón y de alma. Y será así siempre", ha dicho, dando explicaciones sobre la gestión de la crisis, sobre la que también se ha pronunciado hoy el ministro de Interior, Frenando Grande-Marlaska.

José Manuel Albares subraya que no habrá ninguna conversación sobre la soberanía española en Ceuta y Melilla

Además, durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar sobre la actuación de su departamento en la crisis migratoria de Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos de finales de julio, ha afirmado que no ha habido ni habrá ninguna conversación sobre la soberanía española de las dos ciudades autónomas con Marruecos.

"He sido muy claro sobre Ceuta y Melilla, sobre nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Ni ha habido ni hay ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto", ha señalado.

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Asimismo, ha recalcado que España ha rechazado "por todos los cauces diplomáticos disponibles" las declaraciones "contrarias a nuestra integridad territorial" por parte de Marruecos.

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Por otro lado, Albares ha dicho que el diálogo diplomático con Marruecos es "indispensable", al ser el país vecino al otro lado de la frontera de Ceuta y Melilla, y que en situaciones como la crisis migratoria que vive actualmente la primera ciudad autónoma "la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia".

"La comunicación desde el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación por los canales diplomáticos con Marruecos ha sido desde el primer momento y es permanente para frenar esta crisis en un primer momento y para prevenir una situación similar en el futuro", ha asegurado.

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Albares denuncia la "desinformación en las redes" como "detonante" de la llegada masiva

El ministro, que ha rechazado "claramente" la violencia de estos días en Ceuta, ha señalado que el "detonante inmediato" de la llegada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio fue "la desinformación en las redes sociales" al "deformar" una sentencia del Tribunal Supremo sobre las llegadas a nado.

Pero ha reconocido también que la frontera de Ceuta y Melilla es "la más desigual", por las diferencias entre Europa y África y la violencia en algunas zonas del continente africano, y posiblemente la más compleja del planeta"