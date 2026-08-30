Las dos marroquíes fueron detenidas en el puerto ceutí el 27 de agosto cuando intentaban viajar a Algeciras

Cuatro migrantes, expulsados a Marruecos desde Ceuta tras lesionar a tres agentes que requirieron su documentación

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CeutaEn un contexto de crisis nacional focalizado en Ceuta, otras dos migrantes que entraron en la ciudad autónoma desde Marruecos han sido expulsadas porque querían viajar con DNI falsificados.

Así lo ha adelantado el diario 'El Faro de Ceuta' y lo han confirmado a EFE fuentes judiciales, pues han sido condenadas a cinco años de expulsión, mismo castigo que les cayó a quienes atacaron a militares.

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Las dos mujeres accedieron al territorio ceutí el 30 de julio y pretendían cruzar el Estrecho de Gibraltar para llegar a Algeciras (Cádiz) utilizando unos documentos de identidad manipulados.

Documentos que les dan las redes de tráfico de personas

Ambas marroquíes, identificadas como M.U. y F.A., fueron detenidas por la Policía Nacional el jueves 27 de agosto en el puerto de Ceuta. Se las acusó de un delito de falsificación de documento público.

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Al inspeccionarse bien la información que contenían los DNI, los agentes descubrieron que habían sido alterados para facilitar el acceso ilegal de las arrestadas a la Península.

La justicia condenó a ambas a dos años de cárcel, pero estos han sido sustituidos por cinco años de expulsión del territorio nacional español.