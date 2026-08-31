Policías, bomberos y sanitarios denuncian falta de medios y jornadas de hasta 90 horas ante una crisis que se eterniza en Ceuta.

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Numerosos miembros del Gobierno de España han pasado por Ceuta. Uno de ellos es Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio del Interior prometió más medios para agilizar los trámites, pero los agentes afirman no contar con recursos suficientes. Consideran que viven una situación de crisis.

Con esos medios y a ese ritmo, con los trámites, la situación se puede eternizar. Por ello, este lunes, policías, bomberos y otros trabajadores esenciales de Ceuta se han manifestado para decir que están hartos. Había mucho enfado entre ellos porque se sienten abandonados por el Gobierno, obligados a trabajar un día tras otro, desbordados por la situación.

Un grito unánime para reclamar ayuda desde Europa

Todos han lanzado grito unánime para pedir ayuda desde lo más alto a Europa: "Todo el mundo vamos a una, menos el Gobierno. El Gobierno nos ha dejado vendidos totalmente". Policias, bomberos y médicos están desbordados, al límite.

"El personal sanitario y no sanitario que trabaja en el hospital está extenuado. Los profesionales están llorando y están pidiendo auxilio", señala Elisabeth Muñoz, secretaria general de SATSE en Ceuta. Exhaustos y colapsados, reclaman medios, recursos y soluciones.

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"Hay compañeros que hayan superado las 90 horas de guardia de trabajo en una semana", destaca Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta. La ciudadanía tampoco les ha dejado solos en esta ocasión. Unos 2.000 ceutíes se han sumado a la protesta.

"Todos están sufriendo las consecuencias de esta invasión", precisa un vecino. "Que la gente sepa en España lo que nos está pasando aquí, porque esto es España y todo el mundo lo sabe", agrega otro ciudadano. Todos, respaldando la labor de quienes un mes después siguen en primera línea ayudando.