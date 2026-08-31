Noelia Camacho 31 AGO 2026 - 15:54h.

Las imágenes revelan las pésimas condiciones en las que trabaja la Policía sin recursos y sin personal

El Gobierno amplía a 44,51 millones de euros la atención humanitaria en Ceuta

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El gobierno, casi en pleno, ha pasado por Ceuta. Uno de ellos, el ministro de Interior, Marlaska prometió más medios para agilizar los trámites de gestión con "equipos informáticos, impresoras, puntos de red ADSL y medios para la identificación de los inmigrantes". La realidad de los funcionarios del Centro de Atención a Extranjeros (CATE) la revela Informativos Telecinco, que ha grabado las condiciones reales en las que se está trabajando en esta crisis nacional. "Solo hay cuatro ordenadores, necesitamos 14", dice el representante del Sindicato Unificado de Policía.

La realidad está bastante alejada de lo prometido: plásticos, cascotes, basura acumulada en el suelo de Centro de Atención Temporal de Migrantes de Ceuta, donde la periodista Noelia Camacho, de informativos Telecinco ha entrado para dejar en evidencia la precariedad en la que sigue trabajando la Policía Nacional un mes después de la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos.

Las imágenes muestran una nave con apenas sillas, ni mobiliario, donde los medios los agentes tienen que trabajar en la identificación de miles de inmigrantes. "¿Cuántos ordenadores tenéis a día de hoy?", le preguntamos a Raúl Piera, representante del Sindicato Unificado de Policías (SUP). "Tenemos cuatro y necesitamos 14", asegura.

Los espacios parecen improvisados, basura, cartones por todos lados, una escaleras, sacos de escombros para un centro encargado de identificar y censar a miles personas y que por el momento apenas llega a atender a una ". media de unos 50 al día".

En mitad de la nave hay un puñado de agentes e intérpretes, pero también se "necesita la asistencia de un abogado para que se respeten legalmente todos sus derechos constitucionales", afirma Eduardo García, del sindicato CEP, pero "no hay abogados suficientes"; tampoco intérpretes, a pesar de que ya ha pasado 28 días de la entrada masiva, los funcionarios siguen sin recursos para realizar su trabajo. "Todavía no tenemos nada".

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Esta labor policial que se realiza en el Centro de Extranjero de Ceuta es esencial porque es el primer paso para su devolución. Si no se filian es imposible devolverlos o darles asilo. "Aquí faltan muchos policías", nos dice Riera del SUP, que habla de los tiempos que también se dilatan por la gestiones pertinentes.

"Alguno llega solicitando asilo porque quería jugar al fútbol en España"

"Alguno llega solicitando asilo porque quería jugar al fútbol en España", asegura el representante del SUP. No tienen derecho, pero esos expedientes se tienen que tramitar igual.

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Casi todos los marroquíes piden asilo porque saben que eso dilata la devolución. Sus expedientes los estudia uno a uno la oficina de asilo y refugio en Madrid. A pesar de que tengan denegadas su solicitud muchos terminarán por quedarse en España, asegura Riera.

Interior ha pedido ayuda a Frontex y a la Interpol para agilizar las filiaciones de miles de personas que siguen en Ceuta. El ministerio asegura que el 4 de septiembre habrá 14 ordenadores aquí. La espera hoy parece interminable.