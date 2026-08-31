Nueve de las víctimas son niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años

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La Fiscalía ha confirmado 23 agresiones sexuales cometidas contra mujeres y niñas migrantes en Ceuta desde la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos hace un mes. El ministerio público ya investiga a ocho hombres: cuatro marroquíes, un belga y tres españoles, aunque el resto no ha sido identificado, según ha informado este lunes la Cadena SER.

Las víctimas son todas adolescentes y nueve niñas, de entre 14 y 17 años, en diferentes casos por violaciones, agresiones con penetración, excepto un caso de un hombre del colectivo LGTBI.

La Fiscalía tenía contabilizados 16 casos con 17 víctimas hasta el 27 de agosto. Este lunes, el ministerio público ha sumado cuatro nuevos casos. Y ha precisado que ya están siendo investigados cinco hombres.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que visitó la ciudad autónoma el pasado jueves ha reiterado la “especial vulnerabilidad” de las menores migrantes en medio de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que han sido identificados en Ceuta y ha llamado a "arrimar el hombro" ante "un asunto de país".

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La ministra Sira Rego: llama a dejar el "enfrentamiento partidista" y "cooperar"

"Actualmente, en los sistemas de protección de la ciudad autónoma, a día de hoy, tenemos ya la cifra a día de hoy, hay 1.478 niños y niñas que están en los centros que dependen directamente de los centros de protección de la ciudad autónoma", ha asegurado.

Rego ha rechazado el "enfrentamiento partidista" y "cooperar" "para intentar desinflamar con la máxima rapidez la tensión que tiene Ceuta en este momento".

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Además, ha precisado que el "papel" del departamento que dirige es señalar dónde están las soluciones y trabajar para que haya mecanismos de coordinación. Así, ha defendido los traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación; un mecanismo para ofertar de manera inmediata alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades, manteniendo la tutela la ciudad autónoma de Ceuta.