Los avisos al Gobierno sobre Ceuta comenzaron el 8 de julio

La gran pregunta permanece: por qué el Gobierno no reaccionó ni en el ataque ni las semanas posteriores.

Miles de ceutíes se manifiestan bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'

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La gran pregunta permanece: por qué el Gobierno no reaccionó ni en el ataque ni las semanas posteriores. Y hubo muchos avisos. Los avisos al Gobierno comenzaron el 8 de julio. El Supremo avisó pidiendo medidas en el Tarajal, después de que una sentencia determinara que no se prodría expulsar a quien entrara a nado a partir de entonces. Y no se hizo nada. Las entradas se dispararon a final de mes.

El día 27, Ceuta pide ayuda. Viven, dicen, una crisis exttraordinaria. Dos días después, el CNI informó de foros preparando una entrada por la frontera. Foros con unos 180.000 participantes. Es lo que aseguran fuentes de Inteligencia a Informativos Telecinco. Ese mismo día, el informe policial entregado a los pasos fronterizos hablaba de riesgo extremo si se producían entradas a nado y un salto de la valla. El inforrme hablaba de probabilidad media-baja. Ayer lo desvelaba el programa Código 10, de Mediaset.

La nota se emite y se comunica el día anterior del asalto a la frontera. el 29 de julio. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras traslada varios escenarios, entre ellos, que puedan producirse entradas a nado y un salto a la valla de forma coordinada. Da a esa posibilidad un riesgo extremo, pero en cuanto a la expectativa de que suceda, esta unidad policial lo sitúa en probabilidad media-baja.

Este documento es un indicio más que se suma a la cadena de informaciones en las que se evidenciaba que la situación en Ceuta se complicaba con el paso de los días. Ya el día 28 de julio desde Informativos Telecinco se destacaba este titular: "La situación es preocupante porque ese goteo no cesa desde hace días".

Los medios informábamos del incremento de llegadas a nado a Ceuta, de las peticiones públicas y privadas que hacía el presidente de la Ciudad Autónoma el 29 de julio sin que nadie le hiciera caso: "No debemos descartar la posibilidad de establecer un mando único para coordinar, dirigir y gestionar la crisis", reclamó entonces. Llamadas que no fueron atendidas en ese momento.

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Hay que añadir la información que fue trasladando el CNI previa a la crisis: el movimiento de redes sociales, en foros de gran afluencia, donde la actividad era especialmente intensa. No hubo una alerta concreta sobre la magnitud del asalto, pero sí una cadena de indicios que eran preocupantes. La pregunta sigue en el aire: ¿Por qué el Gobierno no hizo nada?