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Madrid se tiñe de blanco y negro en apoyo a Ceuta: "Cada rincón de la Península está con la ciudad"

Madrid se tiñe de blanco y negro en apoyo a Ceuta: "Cada rincón de la Península está con la ciudad"
Manifestantes en Madrid en el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Informativos Telecinco
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Miles de personas se concentran este miércoles 2 de septiembre por municipios de toda España en apoyo de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado centenares de manifestaciones por todo el país, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma.

En Madrid, el punto principal es la plaza de Cibeles, que ya se llena de gente vestida con los colores de la bandera ceutí, el blanco y el negro. En las calles de camino a la céntrica plaza madrileña como Serrano se ven muchas banderas de España y Ceuta.

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Manifestación en Madrid por Ceuta
Manifestación en Madrid por Ceuta. Europa Press

Por el momento, no hay rastro de banderas partidistas. Varios manifestantes portan carteles con mensajes y proclamas en apoyo del pueblo ceutí. "Cada rincón de la península está con Ceuta", se puede leer en uno de ellos. También se están escuchando numerosos gritos y cánticos en apoyo a la Policía Nacional.

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Manfiestación en Madrid por Ceuta
Manfiestación en Madrid por Ceuta. Europa Press

Almeida, presente en la marcha

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se encuentra presente en la marcha. "España está con Ceuta, cuando sufre, todos respondemos y debemos estar detrás. Si se cuestiona Ceuta, se cuestiona a España", ha señalado ante los medios.

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