Miles de ceutíes se manifiestan bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'

El presidente Vivas se ha mostrado emocionado en el acto institucional por el día de la ciudad señalando que "Ceuta está en peligro, pero sigue en pie"

Madrid se tiñe de blanco y negro en apoyo a Ceuta: "Cada rincón de la Península está con la ciudad"

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Miles de personas se manifiestan esta tarde por las calles de Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, en una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo ante la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes.

La manifestación, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', ha comenzado en el Patio de Armas de las Murallas Reales y recorrerá las calles del centro de la ciudad hasta llegar a las puertas del Palacio Autonómico, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha subrayado este miércoles que esta ciudad autónoma está “en peligro” por la entrada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio pero ha dejado claro que la ciudad sigue “en pie” gracias a la “firme determinación” de un pueblo “que no se rinde, no se vende y se defiende”.

Una jornada especialmente significativa para los ceutíes

Los participantes de la manifestación, entre los que se encuentran vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portan numerosas banderas de Ceuta y de España, que han llenado las calles en una jornada en la que la ciudad reclama respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa.

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La movilización se desarrolla en una jornada especialmente significativa para los ceutíes, al coincidir la celebración del Día de Ceuta con una convocatoria de respaldo que se ha extendido a otros puntos del territorio nacional.