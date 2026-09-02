El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achaca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia Ceuta".

El director de la Policía traslada a Marlaska que "no hay informe alguno" que culpe a Marruecos de la crisis de Ceuta

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El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achaca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" en la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en Ceuta, a la par que apunta a que existió "planificación", tanto "previa" como "táctica".

Así consta en el 'Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta', remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en el que el CENIF advierte de que la "entrada masiva" de personas desde Marruecos "no se trata de algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo".

La Policía concluye que agentes de Rabat participaron en la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio “guiando el cruce a través del agua”. En el documento se incluye una recopilación fotográfica de supuestos agentes marroquíes uniformados y se incide en que no se trató de “algo accidental”, sino que “en comparación con otros procesos de entrada previos” en 2021 y 2024, en esta ocasión la “finalidad migratoria” operó solo como una “cobertura formal” para “dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta”.

Los agentes señalan en sus conclusiones que hubo "planificación previa" y "una autoría intelectual anterior y otra material simultánea que supone funciones de seguimiento y control". "Ambas van mucho más allá de la más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente de territorio español y de la que se proyecta sobre todas las cuestiones asociadas a los diferentes escalones de respuesta de España", añade.

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Al respecto, inciden en "el lugar elegido (Ceuta), la zona concreta por la que se accede y la fecha y las horas en que se activan las diferentes fases y perfiles de acceso", que "son elementos cuya concurrencia concertada para todos también revela la existencia de planificación previa". Y resaltan "la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos" y "el 'guiado activo' de la masa hacia los lugares de paso, por parte de esas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

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La Policía pone el foco además en una "dirección estratégica", al considerar "evidente la concurrencia de un proceso de dinamización, viralización de mensajes, activación y desactivación de perfiles de redes sociales y sistemas de mensajería, la contranarrativa y la desinformación asociadas a elementos externos".

Entre esos elementos menciona la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el rechazo en frontera de quienes llegan a nado a Ceuta o Melilla, el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno o la falta de vigilancia.

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A su juicio, ello "permite hablar también de la mencionada planificación previa y refuerza la presencia de una dirección estratégica y operacional que actúan conforme a procedimientos perfectamente definidos a través de las distintas fases de ejecución del proceso".

De ahí que señala la "percepción" de estar ante "un proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios", a lo que también contribuyen --agrega-- "la facilitación generalizada de las rutas y los traslados para concurrir en un lugar concreto, en unos tramos horarios también muy definidos y una gestión favorecedora que se proyecta en dos planos diferentes que operan casi simultáneamente tanto a la entrada como a la salida del territorio español".

También apuntan a una "especialización de alto nivel" que "no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la Policía en esa zona y que se encuentran muy lejos de las capacidades de las pocas estructuras de entidad que operan en el ámbito de la inmigración irregular en Marruecos".

El Ministerio del Interior ha desmentido este miércoles que el ataque a la frontera española desde Ceuta -así definido por el presidente, Pedro Sánchez, como un "ataque a la soberanía" española- sea tachado como "planificado o ejecutado por las Fuerzas de Seguridad de Marruecos".

El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska ha hecho público un comunicado señalando que el informe remitido a la autoridad judicial no dice expresamente que las "Fuerzas de Seguridad" de Marruecos planificaran o ejecutaran la avalancha que lha llevado a Ceuta al borde del colapso.