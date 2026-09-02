El Gobierno pide prudencia tras el informe sobre la crisis de Ceuta, Sumar apunta a Marruecos y el PP reclama explicaciones

Dos informes policiales habrían alertado del salto masivo en Ceuta

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Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional sitúa a agentes marroquíes detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), sostiene que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos habrían planificado y dirigido la incursión de más de 70.000 personas. Además, habría un segundo informe policial sobre el mismo episodio que también alertaba de que se podía producir la entrada de miles de personas.

Las reacciones al informe se suceden en el Gobierno, donde hay enfado y desconcierto. Los propios socios del PSOE empiezan a apuntar a Marruecos. Lo hacía con prudencia la ministra de Sanidad, Mónica García, mientras que la oposición señala directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedía hoy su dimisión y volvía a acusar al Gobierno de ocultar la verdad.

Desde el Ejecutivo piden tiempo para analizar el documento en profundidad y máxima cautela hasta conocer todos sus detalles. "Una dosis de prudencia, en cuanto a que no tengo conocimiento de ese informe", ha indicado Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. "Hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, máxima cautela. Somos desde el Gobierno de España los primeros interesados en conocer qué sucedió", ha precisado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Sumar se muestra contundente ante el informe

Aunque desde las filas de Sumar se muestran más contundentes. "Yo creo que es grave e implicaría la participación de Marruecos", ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Desde Ceuta, durante el acto del Día de la Ciudad Autónoma, Alberto Núñez Feijóo defiende a la Policía y al CNI y acusa al Gobierno de saber lo que iba a ocurrir y de ocultar información: "Es evidente que el Gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara. Es necesario pedir explicaciones a Marruecos a través de la embajadora del país vecino en Madrid y también, por supuesto, llamar a nuestro embajador en Rabat".

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Vox pide juzgar a Pedro Sánchez por traición

Feijóo pide elecciones porque considera que Sánchez no puede proteger la seguridad de España. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha ido un paso más allá: "Hoy en Reino Unido se estaría disolviendo el Parlamento. El Gobierno de España ha permitido con sus brazos caídos una invasión y después ha preferido proteger al país invasor antes que a España. Ha tenido más cuidado en no criticar al rey de Marruecos que en criticar al rey de España".

Vox va todavía más allá y pide juzgar a Pedro Sánchez por traición, a un día de que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso para dar explicaciones: "Estamos ante un delito de traición de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno".