Junto al comunicado difundido por la Casa Real en sus redes aparece una imagen en la que se muestran tres banderas: la de Ceuta, la de España y la de la Unión Europea

Ceuta, un mes después de la entrada masiva: hartazgo, impotencia y una normalidad que no llega mientras muchos migrantes siguen en la calle

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El Día de Ceuta se celebra este miércoles, 2 de septiembre, en un contexto complejo para la ciudad autónoma. En plena crisis desencadenada tras la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos a finales de julio, los reyes Felipe y Letizia han querido hacer llegar a los ceutíes un mensaje de "unidad".

La Casa Real ha utilizado sus redes sociales para trasladar el siguiente texto: "Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro", señala el comunicado difundido por Zarzuela.

Junto a estas palabras aparece una imagen en la que se muestran tres banderas: la de Ceuta, la de España y la de la Unión Europea.

La publicación llega después de que Felipe VI haya seguido muy de cerca los acontecimientos ocurridos durante la crisis migratoria. A comienzos de agosto, la Casa Real informó de que el monarca había seguido "con gran preocupación e indignación" lo sucedido en Ceuta y defendió que el Estado debía garantizar la seguridad de ambas ciudades y adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares volvieran a repetirse.

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En aquella ocasión, el rey también consideró necesario transmitir "de forma unida, clara y determinante" a la población de Ceuta el apoyo y cariño del resto de España. Ese planteamiento enlaza con el mensaje publicado ahora con motivo del Día de Ceuta.

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El mensaje se produce además mientras continúa sobre la mesa una cuestión que ha cobrado especial relevancia durante las últimas semanas: la posibilidad de que el soberano viaje a Ceuta.

El rey no ha visitado la ciudad autónoma durante su reinado. La última visita de un monarca español a Ceuta se produjo en noviembre de 2007, cuando los entonces reyes Juan Carlos y Sofía viajaron a la ciudad.

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trasladó al soberano su deseo de que pudiera desplazarse a la ciudad. Felipe VI recibió a Vivas el pasado 6 de agosto en el Palacio de Marivent, durante su estancia estival en Mallorca.

El propio Vivas aseguró tras aquel encuentro que había trasladado al monarca su deseo de que pudiera visitar la ciudad autónoma. La cuestión ha continuado generando expectación y debate, sobre todo después de que Pedro Sánchez haya afirmado que existen razones para que el rey viaje a Ceuta.

Desde el Gobierno se ha señalado que esa visita se hará, aunque todavía no existe una fecha anunciada y Zarzuela no ha confirmado por el momento si podría producirse.