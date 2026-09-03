Los camuflados del informe policial sobre Ceuta que apuntan a Marruecos

David Jiménez 03 SEP 2026 - 16:44h.

El informe policial del CENIF que tiene la jueza Tardón señala a agentes camuflados entre la multitud.

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El informe policial del CENIF que tiene la jueza Tardón da muchos detalles sobre la supuesta implicación de Marruecos y señala a agentes camuflados entre la multitud. El Cenif defiende que el asalto no fue un fenómeno espontáneo y, entre otras cosas, aporta imágenes en las que se ve perfectamente a algunas personas con una vestimenta muy similar y con un comportamiento diferente.

Antes de que la multitud accediera a suelo ceutí, aún en territorio de Marruecos, llama la atención la presencia de varios individuos que se diferencian de la masa por comportamiento y atuendo. La vestimente, señala el informe del CENIF, no coincide con el de la mayoría de estas personas. Los presuntos agentes marroquíes no uniformados visten calzado cerrado, pantalón largo y camisetas y polos de colores neutros, y sin estampado. También gorras, en algunos casos, con logotipos policiales. Son en todos los casos varones de entre 30 y 50 años, de complexión fuerte.

Su comportamiento contrasta también con el de los migrantes. Las imágenes les muestran caminando en sentido contrario al flujo, observándolo, y según la policía arengando a veces ese curso y ayudando a salvar obstáculos en el camino. Señalan los agentes del Cenif que se les ve grabando o manteniendo conversaciones por el móvil, como si quisieran, dice el informe, registrar o monitorizar el acontecimiento. Impartiendo también instrucciones al personal uniformado, al que en vídeos se les ve regulando la llegada de personas en vehículos pesados.

El informe deduce que los camuflados denotaban siempre una actitud de control y liderazgo de la situación frente a las personas que les rodeaban antes de saltar a Ceuta. Las conclusiones policiales se basan en vídeos y testimonios de migrantes que les llevan a señalar a estos idividuos como agentes dinamizadores de una entrada perfectamente planificada