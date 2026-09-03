Los momentos más tensos del debate sobre Ceuta en el Congreso entre Sánchez y Feijóo

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Tenso cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo en el Congreso por la situación en Ceuta. El presidente se ha quedado solo en su defensa de Marruecos en el asalto a Ceuta en una tensa sesión en la que hasta sus socios de Gobierno han criticado su postura y su actuación en esta crisis sin precedentes contra la soberanía nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado tajantemente que mantenga una "política de apaciguamiento" hacia Marruecos, asegurando que con el reino alauí hay "líneas rojas", como son la españolidad de Ceuta y Melilla, después de que tanto desde la oposición como sus socios se haya cuestionado la versión gubernamental exonerando a Rabat de lo acontecido en Ceuta a finales de julio.

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"Nosotros no tenemos una política de apaciguamiento con Marruecos", ha recalcado Sánchez. "Tenemos una política de buena vecindad con Marruecos y eso significa que hay líneas rojas, ellos lo saben, que son perfectamente legítimas y que vamos a defender siempre como es la integridad territorial de nuestro país y como es por tanto la soberanía nacional de Ceuta y de Melilla", ha recalcado Sánchez, quien precisamente ha arrancado su primera intervención con un mensaje en este mismo sentido.

"Mientras yo sea presidente del Gobierno, España va a defender su integridad con toda la fuerza del Estado", ha insistido, después de las críticas tanto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como del de Vox, Santiago Abascal, que le ha acusado de traición. "Nuestras fronteras se respetan. Nuestra seguridad se garantiza. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen todos los medios y toda la legitimidad para protegerlas", ha asegurado.

Sánchez ha sostenido que "Ceuta lo que no necesita son discursos matonistas, de patio de colegio". "Necesita prudencia, sentido común, templanza, un gobierno valiente, un gobierno que plante cara a los poderosos y que proteja y sirva a la gente" como está haciendo el Ejecutivo que él encabeza, ha afirmado.

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El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que si esta crisis se hubiera producido con el PP y Vox en el poder la gestión no habría sido mejor. "Estoy seguro de que podríamos haberlo hecho mejor, pero también estoy seguro de que con ustedes gobernando los recursos habrían sido la mitad en el mejor de los casos y el sufrimiento de la población ceutí el doble", ha señalado.

Asimismo, ha negado que su Gobierno esté "cautivo" de Marruecos y se pliega a sus intereses, como han apuntado Feijóo y Abascal, defendiendo que aunque su gabinete "puede tener defectos" ha demostrado que "miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos". Sin embargo, ha añadido, "tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden, en un mundo ya de por sí convulso, con un país vecino sin tener datos sólidos".

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"La prudencia no está reñida con la transparencia", ha insistido, ratificando como ha dicho en su primera intervención en que el Gobierno va a publicar todos los informes previos a los acontecimientos previos al 30 y 31 de julio y que de haber pruebas concluyentes que apunten a una responsabilidad de Marruecos, que todavía no existen, se actuará con contundencia.

Así, ha asegurado que el Gobierno trabajará para asegurarse de que "lo sucedido estos días tenga unas consecuencias y también se paguen por ellas". "Se lo aseguro", ha recalcado, insistiendo en que tiene que "medir muy bien las decisiones, también sus consecuencias" a la hora de gestionar esta crisis, anteponiendo "siempre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a cualquier cálculo político".

El Gobierno ha señalado en el Congreso está dispuesto a desclasificar informes de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para evidenciar que en ningún momento se alertó de la dimensión de la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el Congreso para informar de la situación en la ciudad autónoma, ha reiterado este jueves que el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara "ni la escala ni la probabilidad" de esa entrada masiva. Según ha explicado, han analizado todos los informes y mensajes que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI y Frontex remitieron a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno, y ha dado orden de publicar un dossier con todos los documentos para que los pueda conocer la opinión pública.

Un anuncio secundado con aplausos de varios ministros presentes en el hemiciclo, entre ellos el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no de la responsable de la cartera de Defensa, Margarita Robles.

Fuentes del Gobierno han informado de que si alguno de esos documentos requiere desclasificación, como es el caso de los del CNI, tendría que pasar por el Consejo de Ministros, previsiblemente el próximo martes.

Hay disposición para ello a la espera, explican, de determinar la protección jurídica que tiene cada uno de esos informes. Los informes que se pretenden hacer públicos son todos los que recibió el Gobierno entre el 1 de julio y el 1 de agosto pasados. Sánchez ha asegurado en su comparecencia que ninguno de esos informes de los días previos "iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "mentir a la cara" ante el Pleno del Congreso y ha afirmado que "la operación" de entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta "salió de Marruecos", "fue consentida" por ese país y "hay indicios" de que Rabat "la coordinó y el Gobierno lo sabía". Por eso, ha preguntado a Pedro Sánchez por qué "tiene miedo" a Marruecos.

"Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas", ha advertido Feijóo a Sánchez desde la tribuna de la Cámara Baja durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para informar de la crisis de Ceuta tras el asalto de los días 30 y 31 de julio.

Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que haya acudido al Congreso a decir que "no se enteró de nada", con una intervención "demoledora". A su entender, en ese caso debería dimitir "por incompetente" y, "si es falso", "por cómplice". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el Gobierno "lo sabía y lo tapó".

Tras asegurar que está sobre la mesa un posible acto de guerra híbrida, el jefe de la oposición ha puesto el foco en el país alauíta, ya que "durante diez horas la gendarmería marroquí dejó entrar a todo quisqui" y Pedro Sánchez se quedó "de brazos cruzados". "¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?", ha interpelado a Sánchez, para comprometerse después a esclarecer "completamente" el llamado 'caso Pegasus'.

Feijóo ha afirmado que "ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional". "España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta", ha enfatizado, para subrayar que Ceuta no sufrió una crisis migratoria sino "una invasión que continúa".

El líder del PP ha asegurado que el presidente del Gobierno "no está en condiciones de cumplir las obligaciones que tiene para dirigir una nación, porque no puede garantizar la seguridad del Estado".

"Lo mejor que le ofrece a los ceutíes es que se acostumbren. Y su única salida es que los españoles paguen el resultado de sus deudas personales. En consecuencia, ya no hace nada aquí", ha manifestado, para pedirle de nuevo que disuelva las Cortes y convoque elecciones para que los españoles puedan decidir su futuro.

Como ya hizo ayer, el presidente del PP ha reclamado a Sánchez que asuma personalmente el mando único con "valentía y firmeza" e identificar individualmente a quienes entraron poniendo cuantos recursos del Estado sean necesarios para que "regresen ya". "Usted es el responsable de que el polvorín que hay en Ceuta no estalle. Se lo advierto", ha avisado.

De la misma manera, ha dicho que Sánchez "también es el máximo responsable de asumir las consecuencias para que esto no quede impune" y ha recalcado que en la crisis de Ceuta "hay responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales". El jefe de la oposición ha subrayado que la responsabilidad judicial se dirimirá durante la causa que ya está abierta en la Audiencia Nacional y en la que el Partido Popular se ha personado.

"Y probablemente escale ante el Tribunal Supremo. Hablamos de un ataque a la integridad territorial de la Nación. Y no se va a quedar ahí. Ustedes lo saben. Es obvio que ya actúan por consejo de sus abogados. ¿Verdad, señor Marlaska?", ha dicho, en alusión a la carta del ministro del Interior al director de la Policía pidiendo explicaciones por el informe policial que señala a Marruecos en el asalto.

Feijóo ha afirmado que "un ataque a la integridad territorial no se administra, se repele" y ha señalado que la ley europea ampara para ello. Por eso, ha dicho que lo que el Gobierno tiene que hacer "no es buscar acomodo a quienes entraron irregularmente, sino garantizar su retorno".

Además, ha reiterado que el Gobierno tiene que convocar a la embajadora de Marruecos en España "no de forma clandestina sino de forma oficial", y llamar a consultas al embajador español en Rabat hasta que haya garantías verificables de un trato leal. También ha subrayado que si fuera presidente del Gobierno propondría al Rey una visita oficial a Ceuta y Melilla y le acompañaría. Asimismo, ha garantizado que si él llega a Moncloa España tendrá capacidad autónoma para proteger sus fronteras, no subcontratará a nadie su soberanía y las grandes decisiones de política exterior serán debatidas en el Parlamento y defenderán los intereses nacionales.

Feijóo también ha pedido más refuerzos de Policía y Guardia Civil; reconocer a los militares como agentes de la autoridad mientras la crisis continúe; prolongar el espigón del Tarajal; pedir refuerzos de Frontex; y activar el Plan de Reactivación suficiente para Ceuta y Melilla como el que ha presentado el PP, con 650 millones entre 2027 y 2032.

Feijóo ha censurado que Sánchez se fuera de vacaciones al día siguiente de la avalancha en la ciudad autónoma y compartiera música en redes sociales. "Se largó a compartir la banda sonora. Nerón con Tik Tok y con una frialdad que asusta", ha exclamado, para añadir que "está claro" que "se quería ir de vacaciones y se fue".

Feijóo ha subrayado que un presidente "no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones, y menos en una crisis de Estado", dado que Ceuta "no sufrió una crisis migratoria" sino que "fue una invasión que continúa". Por eso, ha vuelto a defender que hay que "echar" a quienes entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio.

Finalmente, y tras calificar de "ejemplar" la actuación del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha recalcado a Pedro Sánchez que "la nación es más fuerte que sus muros, el Estado es más sólido que su Gobierno y ambos serán reconstruidos y sobrevivirán" a este presidente del Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado también que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleve un mes "sin pisar" Ceuta pese a la crisis que sufre la ciudad autónoma tras la "invasión" de finales de julio. Además, le ha acusado de ser "desleal" a los intereses de España y "un paria" en Europa.

En su segunda intervención en el Pleno del Congreso, durante la comparecencia del presidente por la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, Feijóo ha acusado de nuevo a Sánchez de mentir y ha garantizado que si gana el PP Ceuta "va a contar con un Gobierno que no les mienta" y "un Gobierno que le defienda".

"Y le aseguro una cosa, no tengo ningún sometimiento o ningún chantaje cruzado. Usted sí, todo depende de usted, de lo que diga Marruecos, de lo que diga Zapatero, de lo que diga Leire, de lo que diga Ábalos. Están ustedes secuestrados por los chantajes cruzados y yo solo me debo a los españoles", ha aseverado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

Feijóo ha cargado duramente contra la intervención de Sánchez, llegando a afirmar que "tanta palabrería y tanto desprecio a Ceuta es ofensivo". "Lleva un mes sin pisar la ciudad", ha denunciado, para echarle en cara que se haya atrevido a decir a los ceutíes que "no están las cosas tan mal" y que se hizo un "retorno espléndido" con el 90% de los migrantes irregulares retornados en pocas horas.

Por el contrario, el jefe de la oposición ha recalcado que en Ceuta "no hay normalidad". "¿Usted recomendaría a sus hijas pisar la playa del trampolín o que se paseen por la noche en la ciudad? Pues ya está", ha exclamado, para solicitar a Sánchez que "no siga insultando a la gente", a la que "le han robado el verano, la tranquilidad y su seguridad".

El líder del PP ha criticado duramente la gestión de los ministros y, dirigiéndose a los que estaban sentados en la bancada azul del Pleno del Congreso, les ha espetado: "Ninguno de ustedes merece el honor que ostentan".

Feijóo ha recriminado a Sánchez que para él "todo el mundo es desleal", empezando por la oposición, las CCAA, el gobierno de Ceuta, la UE y los miembros del PSOE que se desmarcan de él. "Parece ser que el único socio leal que tiene Sánchez en la invasión a Ceuta es Marruecos. Bien curioso ¿no creen? A ver si el único desleal a los intereses de España va a ser usted", ha dicho a Sánchez.

También ha echado en cara a Sánchez que PP y Vox pretendían que la Guardia Civil y la Policía Nacional "abriese fuego contra los inmigrantes" y le ha pedido cuentas por "los 140 muertos durante la invasión". "¿Qué responsabilidad tiene aquí cada uno? Oiga, la Guardia Civil y la Policía Nacional nunca han disparado con los inmigrantes en la frontera, pero del lado marroquí en la frontera de Melilla, en el año 2021, Marruecos reconoció oficialmente 23 muertos", ha recordado.

Tras recordar las críticas de los socios del PSOE a Marruecos durante el debate, tildando de "autócrata", "sátrapa" o "dictador" a Mohamed VI, Feijóo ha preguntado si esa es la "prudencia diplomática" con la que gestiona esta crisis.

También ha reprochado a Sánchez que diga que el PP no ha arrimado el hombro cuando el Gobierno, ha proseguido, está aprobado ahora propuestas que planteó su formación hace semanas, como la ayuda a Frontex, el mando único o endurecer las leyes. "Si lo que cree usted es que arrimar el hombro es acompañarlo usted en La Mareta, no cuente conmigo", ha enfatizado.

Feijóo ha afirmado que si él estuviese en La Moncloa no se habría ido de vacaciones con esta crisis y habría cesado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "incompetente y por mentiroso", al tiempo que no habría dejado "en ridículo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al CNI y al Ministerio de Defensa".

Además, ha dicho que también habría acompañado al Rey a Ceuta y no le habría "reprochado" porque no lo ha hecho cuando sigue las "instrucciones" del Gobierno. "Y por supuesto, citar a la Embajadora cuando está en España, no cuando está afuera", ha asegurado, después de que el jefe del Ejecutivo desvelase en su primera intervención que convocó a la embajadora marroquí el 21 de agosto.

El presidente del PP ha recriminado a Sánchez y el PSOE que hable de "empatía" con los inmigrantes irregulares mientras el presidente del Gobierno estaba "broceándose" en una playa. "¿Pero de qué empatía hablan ustedes? Si aquí se mantuvo la votación para repartirse los cargos de Radio Televisión Española cuando los cadáveres flotaban en la dana", ha aseverado. Finalmente, Feijóo ha afirmado que esta crisis "también ha dejado claro que usted es un paria en Europa", recordando que 22 primeros ministros han firmado que la política migratoria del Gobierno no es sólida. "Usted es un desleal en materia de seguridad", ha espetado después a Sánchez.