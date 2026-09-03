Pedro Sánchez ha asegurado en su primera comparecencia en el Congreso que no hay pruebas de que Marruecos diseñara la crisis de Ceuta

La comparecencia de Pedro Sánchez, en directo: "Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue alertado y no se hizo nada"

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MadridLa esperada comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados tras la crisis migratoria desencadenada en Ceuta desde hace un mes ya se ha producido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención defendiendo que Ceuta y Melilla serán españolas "hasta el final de los tiempos".

En su primera comparecencia en el Congreso desde que a finales de julio decenas de miles de migrantes entraran de forma irregular en Ceuta, Sánchez ha iniciado su discurso recordando un hecho histórico para defender la españolidad de las dos ciudades autónomas.

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El arranque de la comparecencia de Sánchez

Las esculturas de los leones que flanquean la entrada del Congreso, ha recordado, fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada guerra de África, para conmemorar la firma del tratado de Wad-Ras, que puso fin a este conflicto y consolidó "a perpetuidad" la soberanía de Ceuta y Melilla.

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"Desde hace siglos estas ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático; y les aseguro que, por parte del Gobierno de España, van a seguir siendo así hasta el final de los tiempos", ha zanjado.

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Sánchez ha asegurado que comparece pensando en los "momentos difíciles" que atraviesan los ceutíes y en los 141 migrantes que murieron en el mar y ha agradecido su trabajo a los miles de funcionarios públicos que trabajan en la ciudad, momento que le ha granjeado el primer aplauso de la bancada socialista.

"Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros", apunta Sánchez

Justo después, el presidente del Gobierno ha reiterado que "no hay pruebas" de que la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el 30 de julio fuera "diseñada o ejecutada" por las autoridades marroquíes.

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Durante su primera intervención en la comparecencia ante el pleno del Congreso sobre la crisis de Ceuta, Sánchez ha señalado que si el Gobierno tuviera pruebas "sólidas" actuaría "en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación". "Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido", ha ahondado el presidente del Gobierno.

La cooperación con Marruecos tiene que ser "diferente"

Ha insistido, no obstante, en que solo actuará cargado de "hechos probados, contrastados", tras recordar la guerra de Irak que llevó a España a participar en "una guerra ilegal con pruebas falsas". Según ha apuntado, a día de hoy tampoco ninguna institución o gobierno internacional ha entregado "evidencias sólidas" de que Marruecos ejecutara o planificara lo sucedido.

No obstante, ha añadido, que "es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación (con Marruecos) tiene que ser diferente". Tras recalcar la necesidad de mantener relaciones de buena vecindad, ha avanzado que están revisando todos los "mecanismos de coordinación y alerta" que el Gobierno tiene con el Estado marroquí para "construir garantías adicionales".

Garantiza "contundencia" si se verifica que Marruecos gestó la entrada en Ceuta

El presidente del Gobierno ha asegurado que sigue sin disponer de pruebas que demuestren que la "avalancha" de migrantes que se produjo a finales de julio en Ceuta fue planificada o ejecutada por Marruecos pero ha asegurado que de haberlas no se dudará en actuar "con contundencia".

Sánchez ha insistido una vez más en que "nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes". Con todo, ha subrayado que aún se está investigando para intentar determinar por qué en las horas centrales del 30 de julio las fuerzas de seguridad marroquíes permitió el paso hacia Ceuta y ha prometido que cualquier hallazgo que se haga será compartido con la ciudadanía con "total transparencia".

"Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación", ha prometido el presidente del Gobierno, esgrimiendo que su Ejecutivo ya ha demostrado a los españoles que "no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo exige".

Ningún informe anticipó la "escala" de lo que sucedió en Ceuta

Durante su primera intervención en el Congreso, el presidente del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara "ni la escala ni la probabilidad" de la entrada masiva de migrantes que se registró en Ceuta a finales de julio.

Avala la actuación de los agentes al defender la vida humana y no la frontera

También ha asegurado que las fuerzas de seguridad adoptaron la decisión operativa "más valiente" y la "más inteligente" en Ceuta el pasado 30 de julio al elegir "defender la vida humana" en lugar de garantizar la frontera española. El presidente ha detallado cómo en la mañana del día 30 de julio numerosos grupos de jóvenes y también menores se lanzaron al agua por el espigón del Tarajal para llegar a España a nado.

Cuatro de cada cinco migrantes que accedieron a Ceuta (unos 72.000) lo hicieron por ese espigón, ha dicho Sánchez, que ha señalado que ante este escenario los agentes españoles desplegados en la frontera tuvieron que tomar una decisión: dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla a la fuerza en el estrecho del espigón y también en el mar.

Optar por lo segundo hubiera provocado "muy probablemente" una tragedia mayor aún a la que hubo con 141 muertos. "Nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos. Tuvieron que elegir o bien entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana", ha aseverado.