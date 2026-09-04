Se investigan posibles delitos como favorecimiento de la inmigración irregular, organización o grupo crimminal, deñlitos de homicidio o lesiones por imprudencia grave

La Guardia Civil entrega su informe a la jueza de la Audiencia Nacional que preguntó por los avisos en la crisis migratoria de Ceuta

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se ha mostrado a favor de que este tribunal investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, incidiendo en que "los efectos más relevantes" de lo sucedido "se produjeron en territorio español" y considera que está capacitado para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados". Además, ha interesado el secreto parcial de la investigación.

A través de una nota de prensa, ha indicado que el fiscal jefe, Jesús Alonso, ha informado a la jueza María Tardón que considera a la AN "competente para conocer del asunto referido", ya que "hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional".

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"De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español", ha apuntado.

El Ministerio Fiscal ha añadido que "los hechos investigados serían constitutivos, sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción, de delitos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

Unos hechos que, bajo su punto de vista, pueden ser considerados "en esta fase inicial del procedimiento" como presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, "agravado por la posible comisión en el seno de una organización y poner en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas", y en concurso con homicidio y lesiones por imprudencia grave, así como supuesta organización o grupo criminal.

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La Fiscalía ha señalado que la investigación deberá determinar si los hechos "pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado". Y ha solicitado que, "dada la concurrencia de razones excepcionales", la jueza declare el secreto parcial de las actuaciones.

Tardón, que abrió diligencias previas sobre Ceuta tras una denuncia de la organización Iustitia Europa, tiene que decidir si es competente para quedarse con la investigación y por ello había pedido a la Fiscalía que se pronunciara al respecto.

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¿Llegaron los informes tarde?

La alerta llegó tarde. Según el diario El Mundo, la Inteligencia del Ejército detectó el 27 de julio un riesgo muy probable de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el día 30. Pero el informe definitivo no llegó al jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta las 10 de la mañana del mismo día de la entrada. Fue entonces cuando informó a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y Robles, a su vez, se coordinó con Pedro Sánchez. Pero, según fuentes gubernamentales la alerta había llegado demasiado tarde. La cúpula de Defensa ya no tenía margen de maniobra y la avalancha había comenzado. Una alerta detectada tres días antes. Y esto es clave a la hora de depurar responsabilidades penales.

La causa la lleva la instructora María Tardón que ya tiene sobre la mesa el informe de la Guardia Civil con respuestas acerca del dispositivo en frontera, de la actitud de los marroquíes, de cómo fue la operación de salvamento y del número de fallecidos. También tiene el informe de la policía en el que los agentes hablan de una posible participación de las fuerzas marroquíes y donde califican los hechos como una “violación masiva de la soberanía territorial de España”.