El presidente del Gobierno aludió a que ningún monarca había pisado Ceuta en los últimos 20 años

Margarita Robles no aplaude a Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso sobre Ceuta

Compartir







La calma institucional parece reinar y este viernes han visitado juntos, el rey Felipe VI y la ministra de Defensa, Margarita Robles una exposición en Toledo dedicada la influencia de España en Estados Unidos. Es la primera reaparición pública del monarca después de que el presidente del Gobierno afirmara que ningún monarca había visitado Ceuta en 20 años.

En la visita además de la ministra de Defensa Margarita Robles se encontraba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quién ha sido muy crítico con las palabras de Sánchez, que calificó de "chirriantes" e "inapropiadas".

En medio del tenso ambiente que crispa a la política, Robles, García-Page y el rey han compartido la visita a la exposición 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación'.

La exposición temporal, organizada por el Museo del Ejército, propone un recorrido por la estrecha y poco conocida relación histórica entre España y los actuales Estados Unidos de América, poniendo en valor la presencia y la influencia hispanas en la configuración de aquel territorio.

La huella de España en Estados Unidos a través de tres etapas históricas

La muestra se articula en torno a tres grandes etapas: las exploraciones españolas, que llevaron a sus expedicionarios por extensas regiones de Norteamérica; la consolidación de los territorios fronterizos mediante presidios, misiones y asentamientos; y la progresiva construcción de una presencia hispana que dejó una profunda huella en la historia, la cultura y la configuración territorial del continente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El recorrido culmina con la participación española en la Revolución Americana y el apoyo prestado a las Trece Colonias en su lucha por la independencia. Desde la ayuda secreta al Ejército Continental hasta las campañas dirigidas por Bernardo de Gálvez en el Bajo Misisipi y la Florida occidental, España desempeñó un papel relevante en el desenlace del conflicto.