José Rocamora 04 SEP 2026 - 16:10h.

Polémica por la geolocalización del camión repleto de inmigrantes usado en los informes policiales.

La Guardia Civil entrega su informe a la jueza de la Audiencia Nacional que preguntó por los avisos en la crisis migratoria de Ceuta

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El informe policial del CENIF, que se ha convertido en el eje de todo, a nivel político y judicial, adjuntaba imágenes del día de la avalancha. Una de ellas es la de un camión del que se bajaban inmigrantes dirigidos por gendarnmes marroquíes. Y lo que no está clara es su geolocalización

En el informe policial se habla de agentes marroquíes uniformados que dan indicaciones y organizan el acceso de vehículos cargados con inmigrantes. Un usuario experto en verificar estos contenidos lo ubica en una carretera que conecta Tánger con Tetuán a 51 kilómetros de Ceuta, lo que supone una hora en coche u once caminando.

A partir de aquí, el ministro Óscar Puente, por ejemplo, el mismo que dijo que Sánchez ya había resuelto la crisis de Ceuta, pone en duda la veracidad de esta imagen, que evidenciaría una cooperación de Marruecos, y la investigación policial.

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Y el sindicato de policías le ha respondido pidiendo que no se atreva a cuestionar la profesionalidad del cuerpo y recordándole el accidente en Adamuz y las imágenes demostraban que una rotura en las vías fue la causa, algo que también puso en duda en su día el ministro.

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Una polémica más que se suma a esta crisis.