Fiesta 05 SEP 2026 - 16:32h.

La Guardia Civil investiga a un empresario sevillano que estaría tras los robos en las casas de Sergio Ramos, Pilar Rubio o María del Monte

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'Fiesta' ha tenido acceso a un informe de la Guardia Civil en el que se analizan los detalles de una investigación que podría servir como guion de una película: robos en casas de famosos, millones de euros enterrados y traiciones inesperadas serían los ingredientes de este particular entramado. Y es que, detrás de los robos a las casas de famosos como María del Monte, Sergio Ramos, Pilar Rubios o Espartaco habría un empresario sevillano, según la investigación que se está llevando a cabo.

Casas de famosos y robos millonarios. Botines de película y ladronas con el mejor guion antes de entrar. Las casa de estos famosos han sido asaltadas, su intimidad ha sido ultrajada y, lo peor de todo, habrían sido traicionados por alguien de su entorno. Y es que los ladrones saben cuándo entrar entrar en estas viviendas, dónde ir y qué buscar. No pierden el tiempo, no revuelven ni improvisa. No es mala suerte, es un plan. Un hombre del círculo cercano a los propietarios sabía demasiado.

Un empresario sevillano, investigado por la Guardia Civil

Alejandro Entrambasaguas tiene todos los detalles de investigación secreta y confidencial que está llevando a cabo la Guardia Civil. La información es de acceso restringido sobre robos en casas de famosos que tienen algo en común: sus asaltantes saben dónde y qué robar. Hay alguien del entorno de estos famosos como Sergio Ramos o María del Monte que está facilitando datos para posteriormente la banda organizada entre en las casas en busca del botín.

"Hay alguien que se está aprovechando de esa confianza para que luego les roben", analiza Emma García, impactada por la noticia. La Guardia Civil investiga a un empresario sevillano. Se considera que estaría detrás de todos estos robos. Se acercaría a los famosos, se ganaría su confianza para después traicionarlos. Como dato extra, este empresario tendría algún tipo de vínculo con Isabel Pantoja, aunque ella no sería consciente de lo que hace esta persona.

Once ollas exprés, enterradas en Sevilla con el dinero robado

La amistad se convierte en traición. La traición, en información. La información, en robos. Y los robos, en millones. Hay cinco millones de euros en juego, enterrados bajo tierra en algún lugar de la provincia de Sevilla, sellados al vacío y repartidos en once ollas exprés. Una fortuna bajo presión de una trama que está a punto de explotar. Luis Rollán se desplaza hasta un lugar indeterminado de Sevilla, donde podrían estar enterrados miles y miles de euros.