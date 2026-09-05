Compartir







Colate Vallejo-Nágera ha concedido una dura entrevista a '¡De viernes!' en la que no ha dudado en repasar los duros episodios que han dado de sí la batalla judicial que ha mantenido con su expareja, Paulina Rubio, a lo largo de los años. Nico, el hijo de ambos, se ha visto afectado por esta encrucijada judicial de sus padres y Colate quiere dejar claro que su hijo está de su parte. Para ello, muestra unas imágenes inéditas que acompaña con unas declaraciones demoledoras.

Colate: "Tuvieron que intervenir agentes de las fuerzas de seguridad del Estado para llevarse al niño en contra de su voluntad"

"Durante todos estos años, que han sido muchos, ha habido muchas intervenciones de las autoridades, pero, la más fuerte, fue en España. Tuvieron que intervenir agentes de las fuerzas de seguridad del Estado para llevarse al niño en contra de su voluntad", declara Colate y adjunta al programa unas fotografías en las que se pueden ver a estos agentes en la puerta del domicilio del invitado en Pedraza. La jueza de Segovia tuvo que emitir una orden de devolución del niño a Estados Unidos.

Pero este no habría sido un caso aislado, tal y como revela Colate durante su entrevista. El 18 de octubre del año 2024, también se produjo un duro momento cuando Colate quedó con Paulina Rubio en la estación de tren de Segovia. Pero la cantante no se presenta. En su lugar, el hermano de la artista y su cuñada. Colate, algo nervioso y enfadado, se niega a entregar al menor a alguien que no sea su madre, ya que fue lo que habían acordado días antes.

En las imágenes, le vemos quejándose de que, si Paulina se hubiese retrasado por el vuelo, deberían haberle avisado para concertar otra hora y día de entrega del niño. Colate se marcha con su hijo, advierte de lo sucedido y es lo que da lugar a que, días después, Paulina se presente en la casa de Colate junto a su hermano y seis guardias civiles. Paulina Rubio, que apenas se baja de la furgoneta, tiene que hacer frente a un hijo que no quiere irse de allí.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja rompe su silencio y revela el verdadero motivo por el que abandona Canarias tras semanas de rumores

"Él se defendió como pudo. Al final le dijeron que, o se iba con su madre, o me metía a mí en un problema. Y él me dijo mira, papá, yo no quiero que te metas en líos así que me voy a ir, ya nos arreglaremos", declara Colate. Finalmente, todos ponen rumbo al aeropuerto, pero en grupos separados. Las caras y los gestos de ambos, evidencia la tensión del momento. Y es que, en ese aeropuerto, sucedió un incidente muy desagradable. Tanto que Colate lo califica como "el peor día de su vida".

Los supuestos episodios violentos que tienen lugar en casa de Paulina Rubio: "Es mi hijo quien llama a la policía"

Por otro lado, Colate también ha querido hablar de los supuestos episodios violentos en casa de Paulina Rubio. Para él, está siendo muy duro que la corte de Miami haya dado la razón a la cantante, asegura que ha habido irregularidades y no duda en definir la relación entre su hijo y Paulina como "tóxica": "Nico no es feliz en Miami con su madre y vive en un ambiente tóxico. En el anterior juicio que tuvimos ella misma presentó un informe toxicológico que daba positivo en Marihuana".

"Nico dice que quiere mucho a su madre, pero que no puede vivir con ella", continúa detallando Colate. "Ha habido muchos episodios violentos, el último de ellos fue una pelea de la que hay fotos y marcas de ellos, creo que es mi hijo el que llama a la policía. Mi hijo, después de aquello, me mandó un audio muy asustado y me dijo que su madre le había pegado, que su madre estaba fuera de sí y que tenía miedo", han sido parte de sus demoledoras palabras.