La influencer ha contado en '¡De viernes!' la razón por la que ella y David han decidido dejar Canarias para instalarse en Sevilla "con mucho dolor"

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Anabel Pantoja se ha sentado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta tras años alejada de los platós de televisión. La sobrina de Isabel Pantoja ha relatado con lágrimas en los ojos el durísimo episodio que vivió en enero de 2025 cuando su hija Alma tuvo que ser ingresada durante 16 días en el hospital.

La influencer ha roto a llorar rememorando esos días que se hacían eternos en la sala de espera de un hospital: "Pasó una cosa que evidentemente no se la deseo a nadie, ahí se paró mi vida de manera personal, yo no veía nada, no sabía lo que era la luz del día ni la noche. Mi cerebro intentaba borrar cosas negativas, hay cosas de las que ni me acuerdo y me las ha recordado mi pareja, eso me hizo apagarme".

Pero a Anabel también se le ha quebrado la voz al contar por primera vez públicamente los motivos por los que ha decidido, junto a su pareja David, dejar su querida Canarias para regresar a Sevilla.

Y es que su decisión de dejar Canarias para instalarse en Sevilla responde a la búsqueda de un refugio familiar y de la tranquilidad que tanto necesita, un traslado estratégico que llega justo cuando intenta reorganizar su día a día después de una etapa muy turbulenta y de haber permanecido en un discreto segundo plano televisivo:

"Después de siete años en mi Arguineguín, en mi pueblecito, David y yo hemos decidido regresar a Sevilla, y es una decisión que hemos tomado por nuestro bien, por el bien de la pareja. David se pega unas palizas enormes, es complicado tener que estar viajando hasta allí para venir a vernos, hemos decidido volver a Sevilla porque queremos luchar por la familia y cuando se tiene un hijo se tienen responsabilidades, y es lo mejor para mi hija".

La sevillana le ha reconocido a los presentadores y a los colaboradores del programa que, pese a que Sevilla es su ciudad y el lugar en el que creció, está siendo muy duro cambiar de vida:

"Me está resultando muy complicado porque estoy acostumbrada a vivir en un pueblecito y en una casa, ahora regreso a una ciudad y está siendo difícil. Vamos a estar viviendo juntos prácticamente todo el tiempo que es algo que no hemos hecho hasta ahora, porque Córdoba está muy cerca de Sevilla, y también vamos a estar cerca de los abuelos".

El mayor miedo de Anabel ahora que regresa a Sevilla

Anabel ha aprovechado su entrevista en '¡De viernes!' para lanzar un mensaje a la prensa del corazón. Aunque ella es consciente de que su vida interesa al público y también es consciente de que "se dedica a esto", lo cierto es que Anabel teme algo en su regreso a Sevilla:

"Tengo mucho temor por la prensa, espero que tarden mucho en saber dónde vivo porque ya me he acostumbrado a cómo vivo allí, con poca prensa en mi puerta. Tengo mucho temor por la prensa, no sabéis hasta dónde se puede hacer daño, y especialmente cuando vas con un menor".