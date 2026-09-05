Redacción Andalucía Agencia EFE 05 SEP 2026 - 15:16h.

El anciano se precipitó a una zona de difícil acceso a 20 metros de altura ubicada en Los Caños de Meca, Cádiz

Tras desorientarse al salir a dar un paseo a las 12 horas, el octogenario fue localizado a las 23:45 durante las batidas

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CádizUn octogenario fue rescatado este 4 de septiembre, cerca de la medianoche, después de haber estado 11 horas atrapado en un barranco al que se cayó tras desorientarse en el municipio de Barbate (Cádiz).

Así lo ha comunicado la Guardia Civil, que capitaneó el operativo para localizar al hombre de 85 desaparecido cuando sus familiares se dieron cuenta de que no había regresado a su domicilio.

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Salió concretamente a las 12 horas a dar un paseo por una senda que suele recorrer en el Parque Natural de La Breña. En un momento dado de su ruta, se perdió y se adentró en una zona peligrosa.

Tanto que se precipitó por un desnivel de 20 metros de altura ubicado cerca del núcleo poblacional de Los Caños de Meca. La zona, de difícil acceso, le impedía volver al camino por sus propios medios.

Batidas en marcha y localización a las 23:45 horas

Según ha precisado la Benemérita, los seres queridos del anciano que alertaron a las autoridades no podían contactar con él de ninguna manera. Por lo que se activó un dispositivo de rastreo con numerosos efectivos.

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Participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de Barbate, Vejer de la Frontera, Alcalá de los Gazules y Benalup, agentes del Seprona de Medina Sidonia y el Equipo Pegaso de la Comandancia de Cádiz (dotado con drones).

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También los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Ubrique, que fueron los que finalmente auxiliaron al octogenario tras su localización a las 23:45 horas.

Con las altas temperaturas de la jornada y su avanzada edad, era vital encontrarlo cuanto antes. Las batidas dieron resultado en el entorno donde se sospechaba que podía estar el hombre mayor.

La cronología de Google, clave para delimitar su posición

La Guardia Civil ha explicado también que el éxito del hallazgo del desaparecido fue posible gracias a la cronología de Google que fue registrando la ruta realizada por el anciano, en su teléfono móvil.

Un familiar pudo comprobarla desde su dispositivo, al estar sincronizada, algo que permitió delimitar la zona donde podía encontrarse el varón de 85 años que estaba oculto entre matorrales.

Presentaba signos de deshidratación después de haber permanecido durante tantas horas a la intemperie sin indumentaria ni medios adecuados. Los agentes usaron una camilla y un sistema de tracción para rescatarlo.

Debido a la fuerte pendiente y la dificultad del acceso, no era viable su evacuación por medios humanos, las maniobras se prolongaron durante más de dos horas hasta que, a salvo, fue atendido por sanitarios.