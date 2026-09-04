Anabel Pantoja ha recordado en su entrevista en '¡De viernes!' cómo fueron los 16 días que su hija Alma permaneció ingresada: "Mi cerebro tuvo que borrar cosas malas"

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Anabel Pantoja concede su primera entrevista cuatro años después y lo hace en el plató de ‘¡De viernes!’. La sobrina de Isabel Pantoja se sienta en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar, entre otras muchas cosas, sobre las polémicas que han rodeado desde el principio su relación con David Rodríguez, y también sobre las maravillas y dificultades de la maternidad: “No daban un duro por nosotros, pero seguimos, aunque no es todo del color de rosa (…) Ha sido muy duro, se nos ha cuestionado como padres”.

Y es que Anabel confiesa llorando que, aunque le debe “la mitad de su vida” por haber hecho posible su maternidad, mantener el noviazgo con David ha sido un auténtico desafío debido a la distancia geográfica inicial, ya que ella vivía en Canarias y él entre Córdoba y Sevilla, y el reto añadido de criar a un bebé.

Tras meses viendo cómo periodistas y tertulianos debaten sobre su vida profesional y personal, la influencer reaparece en ‘¡De viernes!’ decidida a tomar la palabra y frenar las especulaciones con su propio testimonio.

Anabel relata su sufrimiento durante el episodio médico de su hija Alma

Algo que ha supuesto un auténtico mazazo en la vida de Anabel Pantoja es sin duda el episodio que ocurrió en un centro comercial de Gran Canaria, donde su hija Alma sufrió una crisis de salud que derivó en 16 días de hospitalización y la posterior apertura de una investigación judicial.

La influencer se ha emocionado al recordar aquellos fatídicos días que, inevitablemente, han derivado en un estado de ánimo complicado para ella:

"Estoy bien de salud, pero no te puedo decir que esté bien al cien por cien. Este paso de estar hoy aquí lo hago porque llevo bastante tiempo pensándolo, pero no me atrevía, me daba miedo, tenía respeto hacia todo lo que se hablaba. Me daba miedo no estar bien para poder hablar, ahora ya estoy viendo la luz (...)

Mi hija me está salvando en un momento en el que no me apetece arreglarme, no me apetece ir a eventos. Yo soy una persona muy sufridora, todo lo que pueda pasar a mi alrededor lo sufro mucho. Pasó una cosa que evidentemente no se la deseo a nadie, ahí se paró mi vida de manera personal, yo no veía nada, no sabía lo que era la luz del día ni la noche. Mi cerebro intentaba borrar cosas negativas, hay cosas de las que ni me acuerdo y me las ha recordado mi pareja, eso me hizo apagarme".

Los 16 días que Anabel Pantoja pasó en el hospital junto a su hija han creado en Anabel un poso del que aún hoy se sigue recuperando con la ayuda, precisamente, de la pequeña Alma:

"Yo veo a mi niña y es lo que más me saca la sonrisa, pero después ves y escuchas lo que se dice de mí y de las personas que quiero y eso hace mucho daño. Creo que ahora entiendo mucho a mi madre, a mi tía, entiendo a mi prima Isa, cuando se cuestiona a una madre es lo más feo e indignante que puede recibir una persona (...) Yo puedo entender que las opiniones sean libres, pero tú no sabes lo que yo amo a mi hija y lo que yo estoy viviendo. En los platós la gente ha sido muy libre. Yo no me creo las críticas, lo que me duele es que se me señale y se hable de mi vida personal como si fuese la plaza del pueblo. Yo todo lo que he vivido no lo olvido y no lo voy a olvidar. Yo lo que sé es que mi hija va a crecer y la información está ahí, ¿con qué derecho se hace eso? Llegó un momento en el que mi vida laboral se paró, la vida laboral me da la espalda, y eso me lo he comido yo, yo llegué a pensar que hasta ahí había llegado como personaje".

Anabel Pantoja cuenta emocionada cómo fue el día de su parto

Anabel Pantoja se ha emocionado al ver las imágenes del día en que Alma llegó al mundo, y no ha podido evitar romper a llorar al hacer balance de lo que supuso que David Rodríguez apareciese en su vida:

"Es un milagro, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, y el motivo por el que estoy luchando y viviendo. Ella me refuerza, estoy enamorada de ella. Yo no quería ser mamá, era muy egoísta, pero llegó David y me dio esa cosa que te da, me miró y me dijo que quería ser padre conmigo, que solo se le había despertado conmigo. Tomamos esa decisión y si volviera atrás lo haría de nuevo. Alma ocupa mi vida para bien y nos ha llenado a todos. Mi madre ha renacido, mis suegros están como locos. Mi niña es un milagro y un regalo que me ha dado David, sin él no habría existido Alma, le deberé la vida entera siempre, pase lo que pase".