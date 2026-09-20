Santiago Abascal acusa al ministro Óscar López de llamar a los jueces terroristas

Pedro Sánchez considera "muy grave" que el Supremo acepte las cautelares contra la ley de nietos

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Santiago Abascal ha afirmado que España debería romper el tratado de amistad con Marruecos durante su entrevista con 'Voz Pópuli'. El líder de Vox ha respondido a las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, en las que dijo que algunos jueces parecen "lobos solitarios".

"El principal ministro de Sánchez ha llamado terroristas a los jueces. No sé qué es lo siguiente, que planteen fusilar a los jueces que no den la razón al presidente del Gobierno, que tiene la costumbre de decir de quién depende la Fiscalía y piensa que los jueces también dependen de él.", ha destacado Abascal.

El Gobierno "va a utilizar todas las herramientas para que Sánchez se perpetúe en el poder"

El líder de Vox ha asegurado que el Gobierno "va a utilizar todas las herramientas para que Sánchez se perpetúe en el poder", en relación a la actual situación con la ley de nietos. "Hace tiempo detectamos la herramienta de la ‘ley de nietos’ y de la instrucción derivada de la hermana de Óscar Puente, que iba más allá de la ley, de manera irregular, y eso es lo que ha parado el Tribunal Supremo", ha resaltado.

"Una instrucción que va mucho más allá de lo que decía la ley es lo que se ha suspendido cautelarmente, y ha ocasionado una reacción extremadamente virulenta de un Gobierno que hace mucho tiempo ataca a los jueces, pero que está llegando a unos límites insoportables.

Abascal, sobre la ley de nietos: "Sería importante crear comisiones de investigación"

Santiago Abascal ha aseverado que Sánchez hará lo posible por recuperar el voto CERA con la ley de nietos a través del Tribunal Constitucional. El político ha explicado que Vox ha presentado varias querellas contra magistrados del Constitucional pero que es difícil que "una acción judicial de esas características tenga éxito".

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"Creo que esa es una labor de los parlamentos. Nosotros insistimos en que sería importante crear comisiones de investigación para saber exactamente qué han hecho con la ley de nietos y, por supuesto, continuar con nuestra actividad judicial", ha concluido.